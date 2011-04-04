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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 лип, 2022 20:34
Мизантрóп написав:
в октябре долларами хоть отдадут? С ленд лизом привезут
отдавать будут по приносу других.
Или рваными и с жирными пятнами))
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:38
Evgeny написав:
Пришли уведомления о проводках по ОТП.
Получается доллары купили по 36,65
+ комиссия за покупку 0,3%
Итого курс покупки 36,76
Но в ОТП еще комиссия будет за снятие валюты 1% по окончании депозита. По-этому примерный курс по окончании выходит 37,14
Думаю не плохо с учетом того что под вечер курс на улице 39,20 / 39,40
отп хоть есть какая то уверенность что будут зелёные и банк не уйдёт под фонд.
аккорд будет морочить голову, что бы переложили и так до ВА держать на крючке будут
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:49
Evgeny написав:
Пришли уведомления о проводках по ОТП.
Получается доллары купили по 36,65
+ комиссия за покупку 0,3%
Итого курс покупки 36,76
Но в ОТП еще комиссия будет за снятие валюты 1% по окончании депозита. По-этому примерный курс по окончании выходит 37,14
Думаю не плохо с учетом того что под вечер курс на улице 39,20 / 39,40
подумайте со стороны банка, зачем им отдавать вам валюту, если выгодней отдать меняле на улице? сами же цифры посчитали.
ох уж эти любители поиграть в игры с государством. тем более с государством-финансовой пирамидой, в состоянии тех.дефолта
осенью по всем канонам жанра должна наступить конвертация валютных счетов.
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