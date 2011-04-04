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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1537153815391540

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 158
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
20
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:34

  Мизантрóп написав:в октябре долларами хоть отдадут? С ленд лизом привезут


отдавать будут по приносу других.
Или рваными и с жирными пятнами))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:38

  Evgeny написав:Пришли уведомления о проводках по ОТП.

Получается доллары купили по 36,65
+ комиссия за покупку 0,3%
Итого курс покупки 36,76

Но в ОТП еще комиссия будет за снятие валюты 1% по окончании депозита. По-этому примерный курс по окончании выходит 37,14

Думаю не плохо с учетом того что под вечер курс на улице 39,20 / 39,40


отп хоть есть какая то уверенность что будут зелёные и банк не уйдёт под фонд.
аккорд будет морочить голову, что бы переложили и так до ВА держать на крючке будут
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:49

  Evgeny написав:Пришли уведомления о проводках по ОТП.

Получается доллары купили по 36,65
+ комиссия за покупку 0,3%
Итого курс покупки 36,76

Но в ОТП еще комиссия будет за снятие валюты 1% по окончании депозита. По-этому примерный курс по окончании выходит 37,14

Думаю не плохо с учетом того что под вечер курс на улице 39,20 / 39,40


подумайте со стороны банка, зачем им отдавать вам валюту, если выгодней отдать меняле на улице? сами же цифры посчитали.

ох уж эти любители поиграть в игры с государством. тем более с государством-финансовой пирамидой, в состоянии тех.дефолта

осенью по всем канонам жанра должна наступить конвертация валютных счетов.
Moneta
 
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