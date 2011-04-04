отдавать будут по приносу других.
Или рваными и с жирными пятнами))
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:34
Додано: Пон 25 лип, 2022 20:38
отп хоть есть какая то уверенность что будут зелёные и банк не уйдёт под фонд.
аккорд будет морочить голову, что бы переложили и так до ВА держать на крючке будут
Додано: Пон 25 лип, 2022 20:49
подумайте со стороны банка, зачем им отдавать вам валюту, если выгодней отдать меняле на улице? сами же цифры посчитали.
ох уж эти любители поиграть в игры с государством. тем более с государством-финансовой пирамидой, в состоянии тех.дефолта
осенью по всем канонам жанра должна наступить конвертация валютных счетов.
Додано: Вів 26 лип, 2022 08:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 26 лип, 2022 09:08
Реально сейчас только Аккорд предложил нормальную дорожку - грн. 50 тыс. - дол. по курсу 36,93 - депозит от 3 мес от 2% ставочка.
Опять же этот вариант можно рассматривать, кто решил минимум годик их там держать, т.к думаю через 3 мес. никто их не вернёт, будут морозится.
Ещё ФГ ходит стучится ко многим в окошко. Хотя Аккорд может запустил эту акцию, что бы больше привлечь к себе клиентов Мегабанка и кто всё ждал возвращения курса 29, потом 35.
Укргаз тоже участвует, но берёт дополнит +1% к курсу НБУ.
ОТП - участвует, но берёт и за вход и за выход дополнит. процентики.
Звонил в Конкорд - сказали такой программы у них на сегодня 26.07. - нет
Додано: Вів 26 лип, 2022 09:33
Re: Байки про банки і не тільки....
Ще б дали можливість такі депозити відкривати он-лайн, а то не тільки лиш всі можуть в зоні БД шастати по відділеннях банків, яких тут і нема( один Приват на все про все за 40км)
Додано: Вів 26 лип, 2022 09:33
Укргазбанк проводит операции по продаже валюты на депозите. Подтверждаю.
Курс НБУ+1%+0,5% = 37,13
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