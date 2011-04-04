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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 лип, 2022 09:08
Реально сейчас только Аккорд предложил нормальную дорожку - грн. 50 тыс. - дол. по курсу 36,93 - депозит от 3 мес от 2% ставочка.
Опять же этот вариант можно рассматривать, кто решил минимум годик их там держать, т.к думаю через 3 мес. никто их не вернёт, будут морозится.
Ещё ФГ ходит стучится ко многим в окошко. Хотя Аккорд может запустил эту акцию, что бы больше привлечь к себе клиентов Мегабанка и кто всё ждал возвращения курса 29, потом 35.
Укргаз тоже участвует, но берёт дополнит +1% к курсу НБУ.
ОТП - участвует, но берёт и за вход и за выход дополнит. процентики.
Звонил в Конкорд - сказали такой программы у них на сегодня 26.07. - нет
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 26 лип, 2022 09:33
Ще б дали можливість такі депозити відкривати он-лайн, а то не тільки лиш всі можуть в зоні БД шастати по відділеннях банків, яких тут і нема( один Приват на все про все за 40км)
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 26 лип, 2022 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Успіх
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Додано: Вів 26 лип, 2022 09:33
Укргазбанк проводит операции по продаже валюты на депозите. Подтверждаю.
Курс НБУ+1%+0,5% = 37,13
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Evgeny
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Додано: Вів 26 лип, 2022 10:07
КредитВест банк.
Валюту продают, но минимальный депозит 3 тыс долларов.
Получается 1350 долларов купишь за гривну, но надо принести ещё 1650 долларов, клоуны ))))
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Додано: Вів 26 лип, 2022 10:27
Игорь Алексеевич написав:
Реально сейчас только Аккорд предложил нормальную дорожку - грн. 50 тыс. - дол. по курсу 36,93 - депозит от 3 мес от 2% ставочка.
Опять же этот вариант можно рассматривать, кто решил минимум годик их там держать, т.к думаю через 3 мес. никто их не вернёт, будут морозится.
Ещё ФГ ходит стучится ко многим в окошко. Хотя Аккорд может запустил эту акцию, что бы больше привлечь к себе клиентов Мегабанка и кто всё ждал возвращения курса 29, потом 35.
Укргаз тоже участвует, но берёт дополнит +1% к курсу НБУ.
ОТП - участвует, но берёт и за вход и за выход дополнит. процентики.
Звонил в Конкорд - сказали такой программы у них на сегодня 26.07. - нет
ОТП пролітає viewtopic.php?p=5464091#p5464091
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greenozon
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Додано: Вів 26 лип, 2022 10:39
greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
Реально сейчас только Аккорд предложил нормальную дорожку - грн. 50 тыс. - дол. по курсу 36,93 - депозит от 3 мес от 2% ставочка.
Опять же этот вариант можно рассматривать, кто решил минимум годик их там держать, т.к думаю через 3 мес. никто их не вернёт, будут морозится.
Ещё ФГ ходит стучится ко многим в окошко. Хотя Аккорд может запустил эту акцию, что бы больше привлечь к себе клиентов Мегабанка и кто всё ждал возвращения курса 29, потом 35.
Укргаз тоже участвует, но берёт дополнит +1% к курсу НБУ.
ОТП - участвует, но берёт и за вход и за выход дополнит. процентики.
Звонил в Конкорд - сказали такой программы у них на сегодня 26.07. - нет
ОТП пролітає viewtopic.php?p=5464091#p5464091
Я вчера лично открыл в ОТП
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Evgeny
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Додано: Вів 26 лип, 2022 12:18
На сегодня 4 банка продают валюту на днпозиты
Аккорд
ОТП
Укргаз
Кредитвест.
Коллеги, если известны новые участники, сообщаейте.
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Evgeny
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Додано: Вів 26 лип, 2022 12:37
Evgeny написав:
КредитВест банк.
Валюту продают, но минимальный депозит 3 тыс долларов.
Получается 1350 долларов купишь за гривну, но надо принести ещё 1650 долларов, клоуны ))))
самые грамотные
там в договоре смотрите чтобы не было прописано право покупать у вас валюту по курсу ниже рыночного, турки могут увлечься
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cohan
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Додано: Вів 26 лип, 2022 12:46
Читаю и удивляюсь:
То есть
Игорь Алексеевич написав:
Реально сейчас только
Аккорд предложил нормальную дорожку
- грн. 50 тыс. - дол. по курсу 36,93 - депозит от 3 мес от 2% ставочка.
И в то же самое время
Игорь Алексеевич написав:
Укргаз тоже
участвует, но берёт дополнит +1%
к курсу НБУ.
И вот тут я хочу понять - то есть прием аккорда по 36,93 - это нормально а у укргаза с его курсНБУ+1% (то есть 36,57+0,36=36,93) что-то не так
.
А ниче что в обеих банках курс то получается одинаковый?
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WallNutPen
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Додано: Вів 26 лип, 2022 12:55
Evgeny написав:На сегодня 4 банка продают валюту на днпозиты
Аккорд
ОТП
Укргаз
Кредитвест.
Коллеги, если известны новые участники, сообщаейте.
Невже ніхто не вкурсі/не може запитати у відділенні - чи можна такі депозити онлайн відкривати?
Ні?
А як же діджиталізація?
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