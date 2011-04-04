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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1538153915401541>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 158
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
20
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:08

Реально сейчас только Аккорд предложил нормальную дорожку - грн. 50 тыс. - дол. по курсу 36,93 - депозит от 3 мес от 2% ставочка.
Опять же этот вариант можно рассматривать, кто решил минимум годик их там держать, т.к думаю через 3 мес. никто их не вернёт, будут морозится.
Ещё ФГ ходит стучится ко многим в окошко. Хотя Аккорд может запустил эту акцию, что бы больше привлечь к себе клиентов Мегабанка и кто всё ждал возвращения курса 29, потом 35.

Укргаз тоже участвует, но берёт дополнит +1% к курсу НБУ.
ОТП - участвует, но берёт и за вход и за выход дополнит. процентики.

Звонил в Конкорд - сказали такой программы у них на сегодня 26.07. - нет
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:33

А деж ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ? - йоптель))

Ще б дали можливість такі депозити відкривати он-лайн, а то не тільки лиш всі можуть в зоні БД шастати по відділеннях банків, яких тут і нема( один Приват на все про все за 40км) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 26 лип, 2022 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:33

Укргазбанк проводит операции по продаже валюты на депозите. Подтверждаю.
Курс НБУ+1%+0,5% = 37,13
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:07

КредитВест банк.
Валюту продают, но минимальный депозит 3 тыс долларов.
Получается 1350 долларов купишь за гривну, но надо принести ещё 1650 долларов, клоуны ))))
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:27

  Игорь Алексеевич написав:Реально сейчас только Аккорд предложил нормальную дорожку - грн. 50 тыс. - дол. по курсу 36,93 - депозит от 3 мес от 2% ставочка.
Опять же этот вариант можно рассматривать, кто решил минимум годик их там держать, т.к думаю через 3 мес. никто их не вернёт, будут морозится.
Ещё ФГ ходит стучится ко многим в окошко. Хотя Аккорд может запустил эту акцию, что бы больше привлечь к себе клиентов Мегабанка и кто всё ждал возвращения курса 29, потом 35.

Укргаз тоже участвует, но берёт дополнит +1% к курсу НБУ.
ОТП - участвует, но берёт и за вход и за выход дополнит. процентики.

Звонил в Конкорд - сказали такой программы у них на сегодня 26.07. - нет


ОТП пролітає
viewtopic.php?p=5464091#p5464091
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:39

  greenozon написав:
  Игорь Алексеевич написав:Реально сейчас только Аккорд предложил нормальную дорожку - грн. 50 тыс. - дол. по курсу 36,93 - депозит от 3 мес от 2% ставочка.
Опять же этот вариант можно рассматривать, кто решил минимум годик их там держать, т.к думаю через 3 мес. никто их не вернёт, будут морозится.
Ещё ФГ ходит стучится ко многим в окошко. Хотя Аккорд может запустил эту акцию, что бы больше привлечь к себе клиентов Мегабанка и кто всё ждал возвращения курса 29, потом 35.

Укргаз тоже участвует, но берёт дополнит +1% к курсу НБУ.
ОТП - участвует, но берёт и за вход и за выход дополнит. процентики.

Звонил в Конкорд - сказали такой программы у них на сегодня 26.07. - нет


ОТП пролітає
viewtopic.php?p=5464091#p5464091


Я вчера лично открыл в ОТП
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:18

На сегодня 4 банка продают валюту на днпозиты
Аккорд
ОТП
Укргаз
Кредитвест.

Коллеги, если известны новые участники, сообщаейте.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:37

  Evgeny написав:КредитВест банк.
Валюту продают, но минимальный депозит 3 тыс долларов.
Получается 1350 долларов купишь за гривну, но надо принести ещё 1650 долларов, клоуны ))))


самые грамотные

там в договоре смотрите чтобы не было прописано право покупать у вас валюту по курсу ниже рыночного, турки могут увлечься :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:46

Читаю и удивляюсь:
То есть
  Игорь Алексеевич написав:Реально сейчас только Аккорд предложил нормальную дорожку - грн. 50 тыс. - дол. по курсу 36,93 - депозит от 3 мес от 2% ставочка.


И в то же самое время

  Игорь Алексеевич написав:Укргаз тоже участвует, но берёт дополнит +1% к курсу НБУ.


И вот тут я хочу понять - то есть прием аккорда по 36,93 - это нормально а у укргаза с его курсНБУ+1% (то есть 36,57+0,36=36,93) что-то не так ;).
А ниче что в обеих банках курс то получается одинаковый? :mrgreen:
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:55

  Evgeny написав:На сегодня 4 банка продают валюту на днпозиты
Аккорд
ОТП
Укргаз
Кредитвест.

Коллеги, если известны новые участники, сообщаейте.

Невже ніхто не вкурсі/не може запитати у відділенні - чи можна такі депозити онлайн відкривати?

Ні?
А як же діджиталізація? :mrgreen:
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