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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 лип, 2022 12:57
WallNutPen написав:
А ниче что в обеих банках курс то получается одинаковый?
Може приваблює 2% річних в акорді проти 0,1% в газі? Хоча на такій сумі і терміні різниця у пожмакану 5-ку набігає.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 13:08
Evgeny написав:
Укргазбанк проводит операции по продаже валюты на депозите. Подтверждаю.
Курс НБУ+1%+0,5% = 37,13
а 0,5% то ще за що?
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