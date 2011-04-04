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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1538153915401541

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 158
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
20
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  WallNutPen написав:А ниче что в обеих банках курс то получается одинаковый?

Може приваблює 2% річних в акорді проти 0,1% в газі? Хоча на такій сумі і терміні різниця у пожмакану 5-ку набігає.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:08

  Evgeny написав:Укргазбанк проводит операции по продаже валюты на депозите. Подтверждаю.
Курс НБУ+1%+0,5% = 37,13

а 0,5% то ще за що?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:57

Re: Байки про банки і не тільки....

Evgeny написав:На сегодня 4 банка продают валюту на днпозиты
...
ОТП
А ще місяць тому казали мені що їм валютні клієнти не цікаві, лише з гривнею заходьте
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:42

  2XL написав:
Evgeny написав:На сегодня 4 банка продают валюту на днпозиты
...
ОТП
А ще місяць тому казали мені що їм валютні клієнти не цікаві, лише з гривнею заходьте

то ви з гривнею і прийдете)
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