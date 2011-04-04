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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 лип, 2022 12:57
WallNutPen написав:
А ниче что в обеих банках курс то получается одинаковый?
Може приваблює 2% річних в акорді проти 0,1% в газі? Хоча на такій сумі і терміні різниця у пожмакану 5-ку набігає.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 13:08
Evgeny написав:
Укргазбанк проводит операции по продаже валюты на депозите. Подтверждаю.
Курс НБУ+1%+0,5% = 37,13
а 0,5% то ще за що?
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Додано: Вів 26 лип, 2022 17:57
Evgeny написав:На сегодня 4 банка продают валюту на днпозиты
...
ОТП
А ще місяць тому казали мені що їм валютні клієнти не цікаві, лише з гривнею заходьте
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Додано: Вів 26 лип, 2022 18:42
2XL написав:
Evgeny написав:На сегодня 4 банка продают валюту на днпозиты
...
ОТП
А ще місяць тому казали мені що їм валютні клієнти не цікаві, лише з гривнею заходьте
то ви з гривнею і прийдете)
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Додано: Вів 26 лип, 2022 19:21
Evgeny написав: greenozon написав: Игорь Алексеевич написав:
Реально сейчас только Аккорд предложил нормальную дорожку - грн. 50 тыс. - дол. по курсу 36,93 - депозит от 3 мес от 2% ставочка.
Опять же этот вариант можно рассматривать, кто решил минимум годик их там держать, т.к думаю через 3 мес. никто их не вернёт, будут морозится.
Ещё ФГ ходит стучится ко многим в окошко. Хотя Аккорд может запустил эту акцию, что бы больше привлечь к себе клиентов Мегабанка и кто всё ждал возвращения курса 29, потом 35.
Укргаз тоже участвует, но берёт дополнит +1% к курсу НБУ.
ОТП - участвует, но берёт и за вход и за выход дополнит. процентики.
Звонил в Конкорд - сказали такой программы у них на сегодня 26.07. - нет
ОТП пролітає viewtopic.php?p=5464091#p5464091
Я вчера лично открыл в ОТП
який у вас пакет доступу
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greenozon
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Додано: Вів 26 лип, 2022 19:22
А є тут серед нас ризикові люди щоб продати вічнозелений $ в канторі і на депо???
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ihorsic
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Додано: Вів 26 лип, 2022 19:31
ihorsic написав:
А є тут серед нас ризикові люди щоб продати вічнозелений $ в канторі і на депо???
а вы с какой планеты прилетели?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 26 лип, 2022 19:48
ihorsic написав:
А є тут серед нас ризикові люди щоб продати вічнозелений $ в канторі і на депо???
месье знает толк ...
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IMPRINTER
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Додано: Вів 26 лип, 2022 20:01
а можно узнать тайное знание, зачем размещать депо и морозить деньги на 3 месяца, если можно пока еще через вайзо-революты и прочие инобанки получить быстрее. Да, на +1 грн в курсе дороже будет и на 30 тыс вместо 50, да немножко больше телодвижений и кнопочек нажать. Я понимаю если была бы сильно большая выгода от того депо.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 20:12
А зачем здесь сидеть на форуме годами и ежегодно при кризисах думать, как, где и по какому курсу купить валюту. Не проще просто просчитывать всю ситуацию и месяца три до кризиса делать те операции, где нет шума и суеты.
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Игорь Алексеевич
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