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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1539154015411542>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 158
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
20
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  WallNutPen написав:А ниче что в обеих банках курс то получается одинаковый?

Може приваблює 2% річних в акорді проти 0,1% в газі? Хоча на такій сумі і терміні різниця у пожмакану 5-ку набігає.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:08

  Evgeny написав:Укргазбанк проводит операции по продаже валюты на депозите. Подтверждаю.
Курс НБУ+1%+0,5% = 37,13

а 0,5% то ще за що?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:57

Re: Байки про банки і не тільки....

Evgeny написав:На сегодня 4 банка продают валюту на днпозиты
...
ОТП
А ще місяць тому казали мені що їм валютні клієнти не цікаві, лише з гривнею заходьте
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:42

  2XL написав:
Evgeny написав:На сегодня 4 банка продают валюту на днпозиты
...
ОТП
А ще місяць тому казали мені що їм валютні клієнти не цікаві, лише з гривнею заходьте

то ви з гривнею і прийдете)
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:21

  Evgeny написав:
  greenozon написав:
  Игорь Алексеевич написав:Реально сейчас только Аккорд предложил нормальную дорожку - грн. 50 тыс. - дол. по курсу 36,93 - депозит от 3 мес от 2% ставочка.
Опять же этот вариант можно рассматривать, кто решил минимум годик их там держать, т.к думаю через 3 мес. никто их не вернёт, будут морозится.
Ещё ФГ ходит стучится ко многим в окошко. Хотя Аккорд может запустил эту акцию, что бы больше привлечь к себе клиентов Мегабанка и кто всё ждал возвращения курса 29, потом 35.

Укргаз тоже участвует, но берёт дополнит +1% к курсу НБУ.
ОТП - участвует, но берёт и за вход и за выход дополнит. процентики.

Звонил в Конкорд - сказали такой программы у них на сегодня 26.07. - нет


ОТП пролітає
viewtopic.php?p=5464091#p5464091


Я вчера лично открыл в ОТП


який у вас пакет доступу
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:22

А є тут серед нас ризикові люди щоб продати вічнозелений $ в канторі і на депо???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:31

  ihorsic написав:А є тут серед нас ризикові люди щоб продати вічнозелений $ в канторі і на депо???

а вы с какой планеты прилетели? :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:48

  ihorsic написав:А є тут серед нас ризикові люди щоб продати вічнозелений $ в канторі і на депо???


месье знает толк ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:01

Re: Байки про банки і не тільки....

а можно узнать тайное знание, зачем размещать депо и морозить деньги на 3 месяца, если можно пока еще через вайзо-революты и прочие инобанки получить быстрее. Да, на +1 грн в курсе дороже будет и на 30 тыс вместо 50, да немножко больше телодвижений и кнопочек нажать. Я понимаю если была бы сильно большая выгода от того депо.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:12

А зачем здесь сидеть на форуме годами и ежегодно при кризисах думать, как, где и по какому курсу купить валюту. Не проще просто просчитывать всю ситуацию и месяца три до кризиса делать те операции, где нет шума и суеты. :P
Игорь Алексеевич
 
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