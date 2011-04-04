|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 лип, 2022 20:19
Игорь Алексеевич,
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3576
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1730 раз.
- Подякували: 1600 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 26 лип, 2022 20:34
Alex2007 написав:
Игорь Алексеевич,
его называют дурачком, но он при бабосах и ему по барабану курс 29, 39, 59
а здесь с 2008г года ежедневно идёт обсуждение, где и по чём купить баксик.
и смешно в том, что вначале 8 караул, потом 14 караул, 25 караул, 28 караул, 35 караул, 40 караул, но идут и покупают
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5514
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 613 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 лип, 2022 20:39
Игорь Алексеевич написав:
А зачем здесь сидеть на форуме годами и ежегодно при кризисах думать, как, где и по какому курсу купить валюту. Не проще просто просчитывать всю ситуацию и месяца три до кризиса делать те операции, где нет шума и суеты.
у листопаді була криза?
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 86
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 лип, 2022 20:42
ScaryBee написав: Игорь Алексеевич написав:
А зачем здесь сидеть на форуме годами и ежегодно при кризисах думать, как, где и по какому курсу купить валюту. Не проще просто просчитывать всю ситуацию и месяца три до кризиса делать те операции, где нет шума и суеты.
у листопаді була криза?
а что про ковид уже все забыли??
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5514
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 613 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|239669
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|98717
|
|
|18
|30185
|
|