RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1539154015411542

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 158
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
20
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Игорь Алексеевич,

Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3576
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1730 раз.
Подякували: 1600 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:34

его называют дурачком, но он при бабосах и ему по барабану курс 29, 39, 59 :P
а здесь с 2008г года ежедневно идёт обсуждение, где и по чём купить баксик. :P
и смешно в том, что вначале 8 караул, потом 14 караул, 25 караул, 28 караул, 35 караул, 40 караул, но идут и покупают :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 26 лип, 2022 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5516
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:39

  Игорь Алексеевич написав:А зачем здесь сидеть на форуме годами и ежегодно при кризисах думать, как, где и по какому курсу купить валюту. Не проще просто просчитывать всю ситуацию и месяца три до кризиса делать те операции, где нет шума и суеты. :P

у листопаді була криза?
ScaryBee
 
Повідомлень: 87
З нами з: 27.06.22
Подякував: 28 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:42

  ScaryBee написав:
  Игорь Алексеевич написав:А зачем здесь сидеть на форуме годами и ежегодно при кризисах думать, как, где и по какому курсу купить валюту. Не проще просто просчитывать всю ситуацию и месяца три до кризиса делать те операции, где нет шума и суеты. :P

у листопаді була криза?


а что про ковид уже все забыли?? Или мужики не сооброжают, что не бывает учений у границ с 200 армией, развёрнутая в боевые порядки. :shock:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5516
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:49

Игорь Алексеевич
Навчання відбуваються не вперше.
Тим паче, нас запевнили, що в травні - шашлики!
V2
4
 
Повідомлень: 7599
З нами з: 03.07.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:23

  Игорь Алексеевич написав:А зачем здесь сидеть на форуме годами и ежегодно при кризисах думать, как, где и по какому курсу купить валюту. Не проще просто просчитывать всю ситуацию и месяца три до кризиса делать те операции, где нет шума и суеты. :P

Проще просто покупать валюту на свободные средства, в своей пропорции.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 353
З нами з: 31.07.19
Подякував: 241 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:26

  Игорь Алексеевич написав:его называют дурачком, но он при бабосах и ему по барабану курс 29, 39, 59 :P
а здесь с 2008г года ежедневно идёт обсуждение, где и по чём купить баксик. :P
и смешно в том, что вначале 8 караул, потом 14 караул, 25 караул, 28 караул, 35 караул, 40 караул, но идут и покупают :P

Дійсно, для чого тут сидіти на форумі, якщо можна купити яхту і не паритися, а ще краще острів з прислугою? Для чого все це вам?
klug
 
Повідомлень: 7154
З нами з: 18.08.14
Подякував: 305 раз.
Подякували: 989 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:48

  Игорь Алексеевич написав:а что про ковид уже все забыли??

забули як страшний сон
ScaryBee
 
Повідомлень: 87
З нами з: 27.06.22
Подякував: 28 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1539154015411542
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 239671
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 98718
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 30185
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (505)
26.07.2022 23:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron