Игорь Алексеевич,
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 лип, 2022 20:19
Re: Байки про банки і не тільки....
Игорь Алексеевич,
Додано: Вів 26 лип, 2022 20:34
его называют дурачком, но он при бабосах и ему по барабану курс 29, 39, 59
а здесь с 2008г года ежедневно идёт обсуждение, где и по чём купить баксик.
и смешно в том, что вначале 8 караул, потом 14 караул, 25 караул, 28 караул, 35 караул, 40 караул, но идут и покупают
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 26 лип, 2022 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 лип, 2022 20:39
Додано: Вів 26 лип, 2022 20:42
а что про ковид уже все забыли?? Или мужики не сооброжают, что не бывает учений у границ с 200 армией, развёрнутая в боевые порядки.
Додано: Вів 26 лип, 2022 20:49
Игорь Алексеевич
Навчання відбуваються не вперше.
Тим паче, нас запевнили, що в травні - шашлики!
Додано: Вів 26 лип, 2022 21:23
Проще просто покупать валюту на свободные средства, в своей пропорции.
Додано: Вів 26 лип, 2022 21:26
Дійсно, для чого тут сидіти на форумі, якщо можна купити яхту і не паритися, а ще краще острів з прислугою? Для чого все це вам?
Додано: Вів 26 лип, 2022 21:48
Додано: Вів 26 лип, 2022 22:22
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