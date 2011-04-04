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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1539154015411542

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 158
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
20
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
17
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Игорь Алексеевич,

Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:34

его называют дурачком, но он при бабосах и ему по барабану курс 29, 39, 59 :P
а здесь с 2008г года ежедневно идёт обсуждение, где и по чём купить баксик. :P
и смешно в том, что вначале 8 караул, потом 14 караул, 25 караул, 28 караул, 35 караул, 40 караул, но идут и покупают :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 26 лип, 2022 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:39

  Игорь Алексеевич написав:А зачем здесь сидеть на форуме годами и ежегодно при кризисах думать, как, где и по какому курсу купить валюту. Не проще просто просчитывать всю ситуацию и месяца три до кризиса делать те операции, где нет шума и суеты. :P

у листопаді була криза?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:42

  ScaryBee написав:
  Игорь Алексеевич написав:А зачем здесь сидеть на форуме годами и ежегодно при кризисах думать, как, где и по какому курсу купить валюту. Не проще просто просчитывать всю ситуацию и месяца три до кризиса делать те операции, где нет шума и суеты. :P

у листопаді була криза?


а что про ковид уже все забыли?? Или мужики не сооброжают, что не бывает учений у границ с 200 армией, развёрнутая в боевые порядки. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:49

Игорь Алексеевич
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:23

  Игорь Алексеевич написав:А зачем здесь сидеть на форуме годами и ежегодно при кризисах думать, как, где и по какому курсу купить валюту. Не проще просто просчитывать всю ситуацию и месяца три до кризиса делать те операции, где нет шума и суеты. :P

Проще просто покупать валюту на свободные средства, в своей пропорции.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:26

  Игорь Алексеевич написав:его называют дурачком, но он при бабосах и ему по барабану курс 29, 39, 59 :P
а здесь с 2008г года ежедневно идёт обсуждение, где и по чём купить баксик. :P
и смешно в том, что вначале 8 караул, потом 14 караул, 25 караул, 28 караул, 35 караул, 40 караул, но идут и покупают :P

Дійсно, для чого тут сидіти на форумі, якщо можна купити яхту і не паритися, а ще краще острів з прислугою? Для чого все це вам?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:48

  Игорь Алексеевич написав:а что про ковид уже все забыли??

забули як страшний сон
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:22

  ScaryBee написав:
  Игорь Алексеевич написав:а что про ковид уже все забыли??

забули як страшний сон

500.000 "вакцин" уже приехало. Скоро напомнят
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 05:43

  Грйс-мэн написав:
  ScaryBee написав:
  Игорь Алексеевич написав:а что про ковид уже все забыли??

забули як страшний сон

500.000 "вакцин" уже приехало. Скоро напомнят

На новинах про ковід зараз розслабляються, проте ріст вже пішов по всіх параметрах (Захворілих на COVID-19 в Україні за тиждень побільшало майже на половину https://www.unn.com.ua/uk/news/1987295- ... a-polovinu), а з осені думаю актуальність сильно зросте, враховуючи опалювальні перспективи.
Ой+
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