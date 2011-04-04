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его называют дурачком, но он при бабосах и ему по барабану курс 29, 39, 59 а здесь с 2008г года ежедневно идёт обсуждение, где и по чём купить баксик. и смешно в том, что вначале 8 караул, потом 14 караул, 25 караул, 28 караул, 35 караул, 40 караул, но идут и покупают
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 26 лип, 2022 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:А зачем здесь сидеть на форуме годами и ежегодно при кризисах думать, как, где и по какому курсу купить валюту. Не проще просто просчитывать всю ситуацию и месяца три до кризиса делать те операции, где нет шума и суеты.
Игорь Алексеевич написав:А зачем здесь сидеть на форуме годами и ежегодно при кризисах думать, как, где и по какому курсу купить валюту. Не проще просто просчитывать всю ситуацию и месяца три до кризиса делать те операции, где нет шума и суеты.
у листопаді була криза?
а что про ковид уже все забыли?? Или мужики не сооброжают, что не бывает учений у границ с 200 армией, развёрнутая в боевые порядки.
Игорь Алексеевич написав:А зачем здесь сидеть на форуме годами и ежегодно при кризисах думать, как, где и по какому курсу купить валюту. Не проще просто просчитывать всю ситуацию и месяца три до кризиса делать те операции, где нет шума и суеты.
Проще просто покупать валюту на свободные средства, в своей пропорции.
Игорь Алексеевич написав:его называют дурачком, но он при бабосах и ему по барабану курс 29, 39, 59 а здесь с 2008г года ежедневно идёт обсуждение, где и по чём купить баксик. и смешно в том, что вначале 8 караул, потом 14 караул, 25 караул, 28 караул, 35 караул, 40 караул, но идут и покупают
Дійсно, для чого тут сидіти на форумі, якщо можна купити яхту і не паритися, а ще краще острів з прислугою? Для чого все це вам?
Игорь Алексеевич написав:а что про ковид уже все забыли??
забули як страшний сон
500.000 "вакцин" уже приехало. Скоро напомнят
На новинах про ковід зараз розслабляються, проте ріст вже пішов по всіх параметрах (Захворілих на COVID-19 в Україні за тиждень побільшало майже на половину https://www.unn.com.ua/uk/news/1987295- ... a-polovinu), а з осені думаю актуальність сильно зросте, враховуючи опалювальні перспективи.