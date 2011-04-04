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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лип, 2022 06:48
Кто-то говорил что Прокредит проводит валютообмен по льготному курсу,я не проверял, но прикол в том что в Прокредите НЕТ ДОЛЛАРОВЫХ ДЕПОЗИТОВ НА 3 МЕСЯЦА, от 6 мес до 24 мес
Додано: Сер 27 лип, 2022 07:22
Alex2007
Самому интересно. Какой профит от продажи доллара на депо?
Может как и пояснял НБУ, для снятия напряжения вокруг валюты у населения?
Додано: Сер 27 лип, 2022 07:24
Andrey2512
Валюту продает НБУ.
После поднятия официального курса резко сократился карточный туризм и расчеты за гривну за границей. Так же снизились интервенции НБУ на межбанке, по-этому НБУ открыл краник для наличного рынка
Додано: Сер 27 лип, 2022 07:28
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