|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лип, 2022 06:48
Кто-то говорил что Прокредит проводит валютообмен по льготному курсу,я не проверял, но прикол в том что в Прокредите НЕТ ДОЛЛАРОВЫХ ДЕПОЗИТОВ НА 3 МЕСЯЦА, от 6 мес до 24 мес
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38365
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3706 раз.
- Подякували: 11757 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Сер 27 лип, 2022 07:22
Alex2007
Самому интересно. Какой профит от продажи доллара на депо?
Может как и пояснял НБУ, для снятия напряжения вокруг валюты у населения?
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 07:24
Andrey2512
Валюту продает НБУ.
После поднятия официального курса резко сократился карточный туризм и расчеты за гривну за границей. Так же снизились интервенции НБУ на межбанке, по-этому НБУ открыл краник для наличного рынка
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38365
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3706 раз.
- Подякували: 11757 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Сер 27 лип, 2022 07:28
Andrey2512 написав:Alex2007
Самому интересно. Какой профит от продажи доллара на депо?
Может как и пояснял НБУ, для снятия напряжения вокруг валюты у населения?
у многих накопилась грн., всё же бизнес немного работает. часть прибыли можно переложить на дело в валюте. не плохой вариант.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5523
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 лип, 2022 08:41
Головне потім забрати в валюті. 😃😃😃
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 647
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 08:50
Evgeny написав:Andrey2512
Валюту продает НБУ.
После поднятия официального курса резко сократился карточный туризм и расчеты за гривну за границей
. Так же снизились интервенции НБУ на межбанке, по-этому НБУ открыл краник для наличного рынка
За счет чего сократились расчеты за границей?
-
alfredhaos
-
-
- Повідомлень: 269
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 08:50
ihorsic написав:
Головне потім забрати в валюті. 😃😃😃
надо понимать, что данная сумма в банке будет находиться не 3 мес., а минимум год.
поэтому грн - дол - депоз. это не краткосрочное вложение, а вложение тех средств, на которые клиент может рассчитывать в получении не ранее осени 23года.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5523
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 лип, 2022 08:55
Игорь Алексеевич написав: ihorsic написав:
Головне потім забрати в валюті. 😃😃😃
надо понимать, что данная сумма в банке будет находиться не 3 мес., а минимум год.
поэтому грн - дол - депоз. это не краткосрочное вложение, а вложение тех средств, на которые клиент может рассчитывать в получении не ранее осени 23года.
Вы рассчитываете их забрать без проблем в наличной валюте через год в прифронтовом Запорожье?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10298
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 08:57
Vorlon написав:
Вы рассчитываете их забрать без проблем в наличной валюте через год в прифронтовом Запорожье?
я могу их забрать потом в любом городе, если будут проблемы в Запорожье. Не отдадут в валюте отдадут в грн. Риски какие???
Через три мес. можете по окончанию дела положить на карточный или текущий и снять за бугром или в грн. и пить кофе в стране.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5523
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 лип, 2022 09:05
Игорь Алексеевич написав: Vorlon написав:
Вы рассчитываете их забрать без проблем в наличной валюте через год в прифронтовом Запорожье?
я могу их забрать потом в любом городе, если будут проблемы в Запорожье. Не отдадут в валюте отдадут в грн. Риски какие???
Через три мес. можете по окончанию дела положить на карточный или текущий и снять за бугром или в грн. и пить кофе в стране.
ИМХО получить гривной по заниженному курсу и/или получить на карту с лимитами по тратам...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10298
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1118 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|239733
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|98773
|
|
|18
|30217
|
|