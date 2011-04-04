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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1540154115421543

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 159
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
20
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
18
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 06:48

Кто-то говорил что Прокредит проводит валютообмен по льготному курсу,я не проверял, но прикол в том что в Прокредите НЕТ ДОЛЛАРОВЫХ ДЕПОЗИТОВ НА 3 МЕСЯЦА, от 6 мес до 24 мес
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 07:22

Alex2007

Самому интересно. Какой профит от продажи доллара на депо?

Может как и пояснял НБУ, для снятия напряжения вокруг валюты у населения?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 07:24

Andrey2512
Валюту продает НБУ.
После поднятия официального курса резко сократился карточный туризм и расчеты за гривну за границей. Так же снизились интервенции НБУ на межбанке, по-этому НБУ открыл краник для наличного рынка
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 07:28

  Andrey2512 написав:Alex2007

Самому интересно. Какой профит от продажи доллара на депо?

Может как и пояснял НБУ, для снятия напряжения вокруг валюты у населения?


у многих накопилась грн., всё же бизнес немного работает. часть прибыли можно переложить на дело в валюте. не плохой вариант.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:41

Головне потім забрати в валюті. 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:50

  Evgeny написав:Andrey2512
Валюту продает НБУ.
После поднятия официального курса резко сократился карточный туризм и расчеты за гривну за границей. Так же снизились интервенции НБУ на межбанке, по-этому НБУ открыл краник для наличного рынка

За счет чего сократились расчеты за границей?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:50

  ihorsic написав:Головне потім забрати в валюті. 😃😃😃


надо понимать, что данная сумма в банке будет находиться не 3 мес., а минимум год.
поэтому грн - дол - депоз. это не краткосрочное вложение, а вложение тех средств, на которые клиент может рассчитывать в получении не ранее осени 23года.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:55

  Игорь Алексеевич написав:
  ihorsic написав:Головне потім забрати в валюті. 😃😃😃


надо понимать, что данная сумма в банке будет находиться не 3 мес., а минимум год.
поэтому грн - дол - депоз. это не краткосрочное вложение, а вложение тех средств, на которые клиент может рассчитывать в получении не ранее осени 23года.

Вы рассчитываете их забрать без проблем в наличной валюте через год в прифронтовом Запорожье? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  Vorlon написав:Вы рассчитываете их забрать без проблем в наличной валюте через год в прифронтовом Запорожье?
я могу их забрать потом в любом городе, если будут проблемы в Запорожье. Не отдадут в валюте отдадут в грн. Риски какие???
Через три мес. можете по окончанию дела положить на карточный или текущий и снять за бугром или в грн. и пить кофе в стране.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:05

  Игорь Алексеевич написав:
  Vorlon написав:Вы рассчитываете их забрать без проблем в наличной валюте через год в прифронтовом Запорожье?
я могу их забрать потом в любом городе, если будут проблемы в Запорожье. Не отдадут в валюте отдадут в грн. Риски какие???
Через три мес. можете по окончанию дела положить на карточный или текущий и снять за бугром или в грн. и пить кофе в стране.

ИМХО получить гривной по заниженному курсу и/или получить на карту с лимитами по тратам...
Vorlon
 
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