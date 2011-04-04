Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Vorlon написав:ИМХО получить гривной по заниженному курсу и/или получить на карту с лимитами по тратам...
с лимитом по тратам 50 тыс. грн. Не смешите... Если и сделают, то как раз минимум 50тыс.грн в день, но на крайняк в месяц По курсу НБУ через год, курс НБУ будет выше, а значит не в проигрыше с сег. курсом. А если всё наладится, то и ограничений не будет. Я вам скажу через месяц можно будет зюкать опять валюту а онлайн банках. Только сегодня можно зазюкать по 37, а в сентябре в онлайне по 45
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 27 лип, 2022 09:21, всього редагувалось 1 раз.
Andrey2512 написав:Пошел открыл ещё один валютный депо в Газбанке ) Жду одобрения заявки. С утра за мной в очереди сидело ещё 3ое, один в гривне на год открыл ДЕПО )))
а прикинь ))) - можно вспомнить февраль 2015 , или декабрь 2008. : и бакс зимой по 55+ не сдашь - бо стрьомно, и при положительном стечении обстоятельств через год курс бакса может припасть и вернуться, например, к 35,0 грн. а проценты хоть частично покроют инфляцию.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 27 лип, 2022 10:55, всього редагувалось 1 раз.