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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 159
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
20
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
18
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  Vorlon написав:ИМХО получить гривной по заниженному курсу и/или получить на карту с лимитами по тратам...
с лимитом по тратам 50 тыс. грн. Не смешите... Если и сделают, то как раз минимум 50тыс.грн в день, но на крайняк в месяц
По курсу НБУ через год, курс НБУ будет выше, а значит не в проигрыше с сег. курсом.
А если всё наладится, то и ограничений не будет. Я вам скажу через месяц можно будет зюкать опять валюту а онлайн банках. Только сегодня можно зазюкать по 37, а в сентябре в онлайне по 45
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 27 лип, 2022 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:21

Re: Байки про банки і не тільки....

Пошел открыл ещё один валютный депо в Газбанке ) Жду одобрения заявки. С утра за мной в очереди сидело ещё 3ое, один в гривне на год открыл ДЕПО )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:23

  Andrey2512 написав:Пошел открыл ещё один валютный депо в Газбанке ) Жду одобрения заявки. С утра за мной в очереди сидело ещё 3ое, один в гривне на год открыл ДЕПО )))

какие там условия грн - дол - депоз. Меняют по курсу НБУ +1 %. Или ещё есть всякие комиссии?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:50

Re: Байки про банки і не тільки....

подскажите, кто из банков входит в клуб 18+% на 1 месяц?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:17

  cohan написав:подскажите, кто из банков входит в клуб 18+% на 1 месяц?

не 18%, але піреус дає 14% за 2 тижні (>300K)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:38

  cohan написав:подскажите, кто из банков входит в клуб 18+% на 1 месяц?


https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:46

  Andrey2512 написав:Пошел открыл ещё один валютный депо в Газбанке ) Жду одобрения заявки. С утра за мной в очереди сидело ещё 3ое, один в гривне на год открыл ДЕПО )))
а прикинь )))
- можно вспомнить февраль 2015 ,
или декабрь 2008.
:
и бакс зимой по 55+ не сдашь - бо стрьомно,
и при положительном стечении обстоятельств через год курс бакса может припасть и вернуться, например, к 35,0 грн.
а проценты хоть частично покроют инфляцию.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 27 лип, 2022 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  flysoulfly написав:и через год курс бакса может припасть и вернуться, например, к 35,0 грн.

А так разве бывает?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:57

  Investor_K написав:
  flysoulfly написав:и через год курс бакса может припасть и вернуться, например, к 35,0 грн.

А так разве бывает?
да,
сейчас ситуация другая, но ...
я ж напоминаю:
можно вспомнить февраль 2015 ,

или декабрь 2008.

ведь, кто помнит(!) - и тогда тоже курсовые ожидания были "предапокалиптические"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:03

  greenozon написав:
  cohan написав:подскажите, кто из банков входит в клуб 18+% на 1 месяц?


https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082


смотрю, лучше Агропроспериса (в котором сейчас и которого в табличке нет) 15% на месяц никого и нет
Форвард да, но по 7к выводить тоже то еще развлечение...
понял, буду продлевать
cohan
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