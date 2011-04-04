Додано: Сер 27 лип, 2022 09:19

Vorlon написав: ИМХО получить гривной по заниженному курсу и/или получить на карту с лимитами по тратам... ИМХО получить гривной по заниженному курсу и/или получить на карту с лимитами по тратам...

с лимитом по тратам 50 тыс. грн. Не смешите... Если и сделают, то как раз минимум 50тыс.грн в день, но на крайняк в месяцПо курсу НБУ через год, курс НБУ будет выше, а значит не в проигрыше с сег. курсом.А если всё наладится, то и ограничений не будет. Я вам скажу через месяц можно будет зюкать опять валюту а онлайн банках. Только сегодня можно зазюкать по 37, а в сентябре в онлайне по 45