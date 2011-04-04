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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1543154415451546>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 159
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
20
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
18
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:05

неделю назад М.Кухар спрогнозировал поднятие баксового оф.курса НБУ
и ждет среднегодовой курс около 31,5 грн , при условии своевременного получения всей той уже обещанной западной помощи.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 27 лип, 2022 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:07

  cohan написав:
  greenozon написав:
  cohan написав:подскажите, кто из банков входит в клуб 18+% на 1 месяц?


https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082


смотрю, лучше Агропроспериса (в котором сейчас и которого в табличке нет) 15% на месяц никого и нет
Форвард да, но по 7к выводить тоже то еще развлечение...
понял, буду продлевать
надо :shock: в Січ "на все".
шутка.
...мабуть
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 27 лип, 2022 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:08

  flysoulfly написав:
  Investor_K написав:
  flysoulfly написав:и через год курс бакса может припасть и вернуться, например, к 35,0 грн.

А так разве бывает?
да,
сейчас ситуация другая, но ...
я ж напоминаю:
можно вспомнить февраль 2015 ,

или декабрь 2008.

ведь, кто помнит(!) - и тогда тоже курсовые ожидания были "предапокалиптические"

А тогда была тотальная война с тысячами км. фронта, разрушенной инфраструктурой и заводами по всей стране, сотнями тысяч убитых и раненых, миллионами беженцев?
Отож...
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:10

  tmp01 написав:
  flysoulfly написав:сейчас ситуация другая, но ...
я ж напоминаю:
можно вспомнить февраль 2015 ,

или декабрь 2008.

ведь, кто помнит(!) - и тогда тоже курсовые ожидания были "предапокалиптические"

А тогда была тотальная война с тысячами км. фронта, разрушенной инфраструктурой и заводами по всей стране, сотнями тысяч убитых и раненых, миллионами беженцев?
Отож...
Но! тогда и финансовой зарубежной помощи вообще практически не было!

И тотальная война -это когда заморожены(или реквизированы в пользу государства) все вклады, введена всеобщая трудовая повинность и полная милитаризация экономики.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 27 лип, 2022 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:26

  flysoulfly написав:
  tmp01 написав:
  flysoulfly написав:\\\
ведь, кто помнит(!) - и тогда тоже курсовые ожидания были "предапокалиптические"

А тогда была тотальная война с тысячами км. фронта, разрушенной инфраструктурой и заводами по всей стране, сотнями тысяч убитых и раненых, миллионами беженцев?
Отож...
Но! тогда и финансовой зарубежной помощи вообще практически не было!

Так и сейчас не будет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:59

  _hunter написав:Так и сейчас не будет...
значит жителей Украины, всех-всех, ждет нынешняя судьба мариупольцев или мелитопольцев...

И эта ветка будет в лучшем случае про банковскую систему UK и USA,
а в худшем... ни в могиле ни на зоне разговоры банки никому не нужны.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 27 лип, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:00

Сегодня заходил в тас
Сказали что будет депо с продажей валюты по курсу нбу, надо пару дней подождать.

Будут дополнительные комиссии в зависимости от срока депо
3 мес - 600 грн
6 мес - 300 грн
9 мес - 150 грн
12 мес - ноль комиссии
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:01

  flysoulfly написав:
  _hunter написав:Так и сейчас не будет...
значит жителей Украины всех ждет судьба мариупольцев или мелитопольцев...
\\\

Какие-то странные перескоки: от "заздравия" до "заупокой"... А почему не судьба молдаван ждет?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:02

  Evgeny написав:Сегодня заходил в тас
Сказали что будет депо с продажей валюты по курсу нбу, надо пару дней подождать.
Будут дополнительные комиссии в зависимости от срока депо
3 мес - 600 грн
6 мес - 300 грн
9 мес - 150 грн
12 мес - ноль комиссии
да...
банкиры наглеют ((
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:05

  _hunter написав:
  flysoulfly написав:
  _hunter написав:Так и сейчас не будет...
значит жителей Украины всех ждет судьба мариупольцев или мелитопольцев...
\\\

Какие-то странные перескоки: от "заздравия" до "заупокой"... А почему не судьба молдаван ждет?
так и молдоване тогда - тоже "следующие".
Рубикон же перейден, 30 лет рашисты готовились не для "народных республик"
flysoulfly
 
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