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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лип, 2022 11:05
неделю назад М.Кухар спрогнозировал поднятие баксового оф.курса НБУ
и ждет среднегодовой курс около 31,5 грн , при условии своевременного получения всей той уже обещанной западной помощи.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 27 лип, 2022 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:07
cohan написав:
смотрю, лучше Агропроспериса (в котором сейчас и которого в табличке нет) 15% на месяц никого и нет
Форвард да, но по 7к выводить тоже то еще развлечение...
понял, буду продлевать
надо
в Січ "на все".
шутка.
...мабуть
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 27 лип, 2022 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:08
flysoulfly написав: Investor_K написав: flysoulfly написав:
и через год курс бакса может припасть и вернуться, например, к 35,0 грн.
А так разве бывает?
да,
сейчас ситуация другая, но ...
я ж напоминаю:
можно вспомнить февраль 2015 ,
или декабрь 2008.
ведь, кто помнит(!) - и тогда тоже курсовые ожидания были "предапокалиптические"
А тогда была тотальная война с тысячами км. фронта, разрушенной инфраструктурой и заводами по всей стране, сотнями тысяч убитых и раненых, миллионами беженцев?
Отож...
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tmp01
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:10
tmp01 написав: flysoulfly написав:
сейчас ситуация другая, но ...
я ж напоминаю:
можно вспомнить февраль 2015 ,
или декабрь 2008.
ведь, кто помнит(!) - и тогда тоже курсовые ожидания были "предапокалиптические"
А тогда была тотальная война
с тысячами км. фронта, разрушенной инфраструктурой и заводами по всей стране, сотнями тысяч убитых и раненых, миллионами беженцев?
Отож...
Но! тогда и финансовой зарубежной помощи вообще практически не было!
И тотальная война -это когда заморожены(или реквизированы в пользу государства) все вклады, введена всеобщая трудовая повинность и полная милитаризация экономики.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 27 лип, 2022 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:26
flysoulfly написав: tmp01 написав: flysoulfly написав:
\\\
ведь, кто помнит(!) - и тогда тоже курсовые ожидания были "предапокалиптические"
А тогда была тотальная война с тысячами км. фронта, разрушенной инфраструктурой и заводами по всей стране, сотнями тысяч убитых и раненых, миллионами беженцев?
Отож...
Но! тогда и финансовой зарубежной помощи вообще практически не было!
Так и сейчас не будет...
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_hunter
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:59
_hunter написав:
Так и сейчас не будет...
значит жителей Украины, всех-всех, ждет нынешняя судьба мариупольцев или мелитопольцев...
И эта ветка будет в лучшем случае про банковскую систему UK и USA,
а в худшем... ни в могиле ни на зоне разговоры банки никому не нужны.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 27 лип, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:00
Сегодня заходил в тас
Сказали что будет депо с продажей валюты по курсу нбу, надо пару дней подождать.
Будут дополнительные комиссии в зависимости от срока депо
3 мес - 600 грн
6 мес - 300 грн
9 мес - 150 грн
12 мес - ноль комиссии
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Evgeny
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:01
flysoulfly написав: _hunter написав:
Так и сейчас не будет...
значит жителей Украины всех ждет судьба мариупольцев или мелитопольцев...
\\\
Какие-то странные перескоки: от "заздравия" до "заупокой"... А почему не судьба молдаван ждет?
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:02
Evgeny написав:
Сегодня заходил в тас
Сказали что будет депо с продажей валюты по курсу нбу, надо пару дней подождать.
Будут дополнительные комиссии в зависимости от срока депо
3 мес - 600 грн
6 мес - 300 грн
9 мес - 150 грн
12 мес - ноль комиссии
да...
банкиры наглеют ((
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:05
_hunter написав: flysoulfly написав: _hunter написав:
Так и сейчас не будет...
значит жителей Украины всех ждет судьба мариупольцев или мелитопольцев...
\\\
Какие-то странные перескоки: от "заздравия" до "заупокой"... А почему не судьба молдаван ждет?
так и молдоване тогда - тоже "следующие".
Рубикон же перейден, 30 лет рашисты готовились не для "народных республик"
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