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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:06
Игорь Алексеевич написав:
какие там условия грн - дол - депоз. Меняют по курсу НБУ +1 %. Или ещё есть всякие комиссии?
Комиссия 1% + 0,5% за покупку ) 1300 долларов вышло с комиссией за 49200 грн. На 3 месяца
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:18
flysoulfly написав:
30 лет рашисты готовились не для "народных республик"
они могут только тунца отведать.
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