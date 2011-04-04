Ох и не верю я в возврат курса...
Хотя по закону подлости, я не удивлюсь, что после того, как я депо открыл по 37.13, доллар упадёт до 29 грн )))
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:37
Re: Байки про банки і не тільки....
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