Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:37
flysoulfly написав:
и при положительном стечении обстоятельств через год курс бакса может припасть и вернуться, например, к 35,0 грн.
Ох и не верю я в возврат курса...
Хотя по закону подлости, я не удивлюсь, что после того, как я депо открыл по 37.13, доллар упадёт до 29 грн )))
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:54
cohan написав:
подскажите, кто из банков входит в клуб 18+% на 1 месяц?
https://minfin.com.ua/ua/2022/07/27/89408387/
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