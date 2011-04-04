Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:37
flysoulfly написав:
и при положительном стечении обстоятельств через год курс бакса может припасть и вернуться, например, к 35,0 грн.
Ох и не верю я в возврат курса...
Хотя по закону подлости, я не удивлюсь, что после того, как я депо открыл по 37.13, доллар упадёт до 29 грн )))
Andrey2512
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:54
cohan написав:
подскажите, кто из банков входит в клуб 18+% на 1 месяц?
https://minfin.com.ua/ua/2022/07/27/89408387/
V2
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:45
cohan написав:
подскажите, кто из банков входит в клуб 18+% на 1 месяц?
сич і скунс
Рада була до 1 вересня, то уже місяць залишився.
ScaryBee
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:50
Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.
В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три. НБУ + 1% + 0,5% Аккорд людей 0000чел. Оформление сказали займёт прибл. 30 мин. Курс 36,93 + 100грн. открытие счёта в грн. + 20грн открытия счёта в дол. Правда не спросил открытие эта сумма для всех клиентов, согласно этой программы или для новичков типа как я, который не обслуж. в Аккорде ранее.
Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 27 лип, 2022 16:15
Vorlon
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Додано: Сер 27 лип, 2022 16:15
cohan написав:
смотрю, лучше Агропроспериса (в котором сейчас и которого в табличке нет) 15% на месяц никого и нет
Форвард да, но по 7к выводить тоже то еще развлечение...
понял, буду продлевать
мда!!! щось сі діє люде добрі
банк Січ - здувся начисто
https://www.sichbank.com.ua/uploads/202 ... 072022.pdf
2) Укркап - взагалі не приймає жодні депошки
https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html
3) залишився лише РВС - 18% на 1 міс (або 20% на 3и міс)
https://drive.google.com/file/d/1piVWQZ ... JP92k/view
greenozon
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