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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1543154415451546>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 159
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
20
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
18
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  flysoulfly написав:и при положительном стечении обстоятельств через год курс бакса может припасть и вернуться, например, к 35,0 грн.


Ох и не верю я в возврат курса...

Хотя по закону подлости, я не удивлюсь, что после того, как я депо открыл по 37.13, доллар упадёт до 29 грн )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:54

  cohan написав:подскажите, кто из банков входит в клуб 18+% на 1 месяц?

https://minfin.com.ua/ua/2022/07/27/89408387/
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:45

  cohan написав:подскажите, кто из банков входит в клуб 18+% на 1 месяц?

сич і скунс
Рада була до 1 вересня, то уже місяць залишився.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:50

Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.
В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три.
НБУ + 1% + 0,5%
Аккорд людей 0000чел. Оформление сказали займёт прибл. 30 мин.
Курс 36,93 + 100грн. открытие счёта в грн. + 20грн открытия счёта в дол.
Правда не спросил открытие эта сумма для всех клиентов, согласно этой программы или для новичков типа как я, который не обслуж. в Аккорде ранее.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:15

ScaryBee
Так Сич уже всё:
https://www.sichbank.com.ua/informuvann ... d-25072022
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:15

  cohan написав:
  greenozon написав:
  cohan написав:подскажите, кто из банков входит в клуб 18+% на 1 месяц?


https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082


смотрю, лучше Агропроспериса (в котором сейчас и которого в табличке нет) 15% на месяц никого и нет
Форвард да, но по 7к выводить тоже то еще развлечение...
понял, буду продлевать


мда!!! щось сі діє люде добрі

банк Січ - здувся начисто
https://www.sichbank.com.ua/uploads/202 ... 072022.pdf

2) Укркап - взагалі не приймає жодні депошки
https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html

3) залишився лише РВС - 18% на 1 міс (або 20% на 3и міс)
https://drive.google.com/file/d/1piVWQZ ... JP92k/view
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 18:06

Сич все. Ви хоч не лякайте так. Я думав ТА... Ну блін ви й даєте 😃😃😃.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:04

  ihorsic написав:Сич все. Ви хоч не лякайте так. Я думав ТА... Ну блін ви й даєте 😃😃😃.

Клієнти таких банок не мають боятися ТА, ба більше, значна частина з них живе від ТА до ТА.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:Клієнти таких банок не мають боятися ТА, ба більше, значна частина з них живе від ТА до ТА.

чому не мають боятися? втрата %% за 2 місяці + нарив на фінмон.
хоча порівнювати з авалем - все рівно виграш.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Альянс вже в клубі 50
wolt450
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