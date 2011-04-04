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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:56
УкрЕксім в клубі вже пару днів
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wolt450
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Додано: Сер 27 лип, 2022 23:15
wolt450 что за клуб 50 ?
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all27
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Додано: Сер 27 лип, 2022 23:24
all27 Комиссия 1% + 0,5% за покупку ) 1300 долларов вышло с комиссией за 49200 грн. На 3 месяца
разрешено окультурить 50к бумаги-гривни, того и название клуба "5о"
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Goodman
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Додано: Чет 28 лип, 2022 00:05
Goodman написав: klug написав:
Клієнти таких банок не мають боятися ТА, ба більше, значна частина з них живе від ТА до ТА.
чому не мають боятися? втрата %% за 2 місяці + нарив на фінмон.
хоча порівнювати з авалем - все рівно виграш.
Боті, хто бояться ТА в такі банки не ходять.
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klug
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