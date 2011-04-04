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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1543154415451546

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 159
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
20
Користуюся одним
12%
19
В жодному
11%
18
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:56

Re: Байки про банки і не тільки....

УкрЕксім в клубі вже пару днів
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 23:15

wolt450 что за клуб 50 ?
all27
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 23:24

all27 Комиссия 1% + 0,5% за покупку ) 1300 долларов вышло с комиссией за 49200 грн. На 3 месяца

разрешено окультурить 50к бумаги-гривни, того и название клуба "5о"
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 00:05

  Goodman написав:
  klug написав:Клієнти таких банок не мають боятися ТА, ба більше, значна частина з них живе від ТА до ТА.

чому не мають боятися? втрата %% за 2 місяці + нарив на фінмон.
хоча порівнювати з авалем - все рівно виграш.

Боті, хто бояться ТА в такі банки не ходять.
klug
 
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  #<1 ... 1543154415451546
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