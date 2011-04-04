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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1543154415451546

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 160
Більше десяти
13%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
13%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
20
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:56

Re: Байки про банки і не тільки....

УкрЕксім в клубі вже пару днів
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 23:15

wolt450 что за клуб 50 ?
all27
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 23:24

all27 Комиссия 1% + 0,5% за покупку ) 1300 долларов вышло с комиссией за 49200 грн. На 3 месяца

разрешено окультурить 50к бумаги-гривни, того и название клуба "5о"
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 00:05

  Goodman написав:
  klug написав:Клієнти таких банок не мають боятися ТА, ба більше, значна частина з них живе від ТА до ТА.

чому не мають боятися? втрата %% за 2 місяці + нарив на фінмон.
хоча порівнювати з авалем - все рівно виграш.

Бо ті, хто бояться ТА в такі банки не ходять.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 06:53

  Alex2007 написав:а можно узнать тайное знание, зачем размещать депо и морозить деньги на 3 месяца, если можно пока еще через вайзо-революты и прочие инобанки получить быстрее. Да, на +1 грн в курсе дороже будет и на 30 тыс вместо 50, да немножко больше телодвижений и кнопочек нажать. Я понимаю если была бы сильно большая выгода от того депо.

Просветите, плиз, как сейчас пополнить Wise с Украинской карты? пробовал и так и эдак - везде отказ, постанова Нацбанка и все такое...при этом до сих пор всплывают такие сообщения, мол, возможно.Как? можно в личку, спасибо.
Rack
 
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