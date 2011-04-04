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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:56
УкрЕксім в клубі вже пару днів
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wolt450
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Додано: Сер 27 лип, 2022 23:15
wolt450 что за клуб 50 ?
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all27
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Додано: Сер 27 лип, 2022 23:24
all27 Комиссия 1% + 0,5% за покупку ) 1300 долларов вышло с комиссией за 49200 грн. На 3 месяца
разрешено окультурить 50к бумаги-гривни, того и название клуба "5о"
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Goodman
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Додано: Чет 28 лип, 2022 00:05
Goodman написав: klug написав:
Клієнти таких банок не мають боятися ТА, ба більше, значна частина з них живе від ТА до ТА.
чому не мають боятися? втрата %% за 2 місяці + нарив на фінмон.
хоча порівнювати з авалем - все рівно виграш.
Бо ті, хто бояться ТА в такі банки не ходять.
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klug
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Додано: Чет 28 лип, 2022 06:53
Alex2007 написав:
а можно узнать тайное знание, зачем размещать депо и морозить деньги на 3 месяца, если можно пока еще через вайзо-революты и прочие инобанки получить быстрее. Да, на +1 грн в курсе дороже будет и на 30 тыс вместо 50, да немножко больше телодвижений и кнопочек нажать. Я понимаю если была бы сильно большая выгода от того депо.
Просветите, плиз, как сейчас пополнить Wise с Украинской карты? пробовал и так и эдак - везде отказ, постанова Нацбанка и все такое...при этом до сих пор всплывают такие сообщения, мол, возможно.Как? можно в личку, спасибо.
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Rack
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:03
Альянс и Эксим продают валюту по курсу НБУ.
В Альянс выходит по 36,93
В Эксиме ещё оформляю
Ранее я писал что можно покупать валюту :
- Аккорд
- ОТП
- Укргазбанк
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Evgeny
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:22
Evgeny написав:
можно покупать валюту
Ждемс тест-драйв у Таси
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:45
Evgeny написав:
Эксим продают валюту по курсу НБУ.
Какие доп. затраты у эксима? Комиссии и прочее
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:11
Evgeny написав:
Альянс и Эксим продают валюту по курсу НБУ.
В Альянс выходит по 36,93
В Эксиме ещё оформляю
Ранее я писал что можно покупать валюту :
- Аккорд
- ОТП
- Укргазбанк
А это можно открывать вклад по курсу на сумму 50.000 грн в месяц на один банк, или в нескольких любых по 50к (могут проверить по ИНН, как с $200 Гонтаревой)?
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Dobrofey
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:17
Dobrofey
по ИНН 200 гонтаревой никто не проверял - это было невозможно сделать ни тогда ни сейчас.
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IMPRINTER
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