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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1544154515461547

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 161
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
12%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 12:19

Evgeny прям кеш по 37? ))
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 12:22

  IMPRINTER написав:Dobrofey

по ИНН 200 гонтаревой никто не проверял - это было невозможно сделать ни тогда ни сейчас.

Ну это я условно "ИНН" написал, помню дважды за день по 200 $ купить тогда программа не позволяла. Может и сейчас что-то намутят.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:01

  Dobrofey написав:
  Evgeny написав:Альянс и Эксим продают валюту по курсу НБУ.

В Альянс выходит по 36,93
В Эксиме ещё оформляю

Ранее я писал что можно покупать валюту :
- Аккорд
- ОТП
- Укргазбанк

А это можно открывать вклад по курсу на сумму 50.000 грн в месяц на один банк, или в нескольких любых по 50к (могут проверить по ИНН, как с $200 Гонтаревой)?


50к в мес на 1 банк на одно лицо.
Уже известно про 5-6 банков. Может и больше.

Если в 6 банках, это 300к грн
А в понедельник можно будет ещё все по второму кругу
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:17

Есть.

ТАС заработал. Но с учётом комиссий курс получается самый высокий если размещать депозит на 3 месяца дополнительная комиссия 600 грн за размещение депозита + 250 грн за покупку на межбанке.

Короче курс вышел 37,55
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:23

Аккорд - людей 000 чел. Оформление заняло 30 мин. Курс 36,93 + 100 грн. открытие текущего грн. + 20грн. открытие текущего в дол. 3 мес. депозит под 2,15% годовых.
Обслуживание + 100%, тишина, кондёр, без суеты. Спасибо - Татьяне, зам. отделения))..
Кстати дол. на продажу в кассе есть. ( от 1 до 100 есть любые купюры) При мне ВСУ купили 2 шт. баксов и женщина зашли и ещё без проблем купила штуку. Курс 41.
Игорь Алексеевич
 
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