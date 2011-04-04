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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 лип, 2022 12:19
Evgeny прям кеш по 37? ))
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:22
IMPRINTER написав:Dobrofey
по ИНН 200 гонтаревой никто не проверял - это было невозможно сделать ни тогда ни сейчас.
Ну это я условно "ИНН" написал, помню дважды за день по 200 $ купить тогда программа не позволяла. Может и сейчас что-то намутят.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 13:01
Dobrofey написав: Evgeny написав:
Альянс и Эксим продают валюту по курсу НБУ.
В Альянс выходит по 36,93
В Эксиме ещё оформляю
Ранее я писал что можно покупать валюту :
- Аккорд
- ОТП
- Укргазбанк
А это можно открывать вклад по курсу на сумму 50.000 грн в месяц на один банк, или в нескольких любых по 50к (могут проверить по ИНН, как с $200 Гонтаревой)?
50к в мес на 1 банк на одно лицо.
Уже известно про 5-6 банков. Может и больше.
Если в 6 банках, это 300к грн
А в понедельник можно будет ещё все по второму кругу
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Додано: Чет 28 лип, 2022 13:17
Есть.
ТАС заработал. Но с учётом комиссий курс получается самый высокий если размещать депозит на 3 месяца дополнительная комиссия 600 грн за размещение депозита + 250 грн за покупку на межбанке.
Короче курс вышел 37,55
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Додано: Чет 28 лип, 2022 13:23
Аккорд - людей 000 чел. Оформление заняло 30 мин. Курс 36,93 + 100 грн. открытие текущего грн. + 20грн. открытие текущего в дол. 3 мес. депозит под 2,15% годовых.
Обслуживание + 100%, тишина, кондёр, без суеты. Спасибо - Татьяне, зам. отделения))..
Кстати дол. на продажу в кассе есть. ( от 1 до 100 есть любые купюры) При мне ВСУ купили 2 шт. баксов и женщина зашли и ещё без проблем купила штуку. Курс 41.
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