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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 лип, 2022 12:22
Додано: Чет 28 лип, 2022 13:01
50к в мес на 1 банк на одно лицо.
Уже известно про 5-6 банков. Может и больше.
Если в 6 банках, это 300к грн
А в понедельник можно будет ещё все по второму кругу
Додано: Чет 28 лип, 2022 13:17
Есть.
ТАС заработал. Но с учётом комиссий курс получается самый высокий если размещать депозит на 3 месяца дополнительная комиссия 600 грн за размещение депозита + 250 грн за покупку на межбанке.
Короче курс вышел 37,55
Додано: Чет 28 лип, 2022 13:23
Аккорд - людей 000 чел. Оформление заняло 30 мин. Курс 36,93 + 100 грн. открытие текущего грн. + 20грн. открытие текущего в дол. 3 мес. депозит под 2,15% годовых.
Обслуживание + 100%, тишина, кондёр, без суеты. Спасибо - Татьяне, зам. отделения))..
Кстати дол. на продажу в кассе есть. ( от 1 до 100 есть любые купюры) При мне ВСУ купили 2 шт. баксов и женщина зашли и ещё без проблем купила штуку. Курс 41.
Додано: Чет 28 лип, 2022 16:19
Re: Байки про банки і не тільки....
Завтра ще RwS в клубі буде
Додано: Чет 28 лип, 2022 16:54
Валюту по курсу нбу на депозиты продают следующие банки.
- Аккорд
- Альянс
- ТАС
- ОТП
- Укргазбанк
- Эксим
Лично проверил.
Ещё продаёт КредитВестбанк, но минимальная сумма депозита 3000 долларов, надо доносить свои деньги.
Коллеги, если есть информация кто ещё продаёт валюту именно по курсу НБУ, не путать с коммерческим курсом, пишите в комментариях.
Спасибо.
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