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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1545154615471548

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 161
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
45
В чотирьох
12%
20
В трьох
11%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:50

Re: Байки про банки і не тільки....

а через 2 месяца введут выдачу валютных депо в гривне ))
all27
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:02

  all27 написав:а через 2 месяца введут выдачу валютных депо в гривне ))

Когда в Фидо банке была Акция в 15 году 60% годовых, то вначале все писали лохотрон. А потом под концовку бегали и кидали монеты на дело даже через Укрпочту. Только тот кто кинул монеты в начале Акции, то срубил хороший кэш и теперь с ТВ плазмой и двумя ноутбуками, а тот кто прыгнул в последний вагон, всё осторожничал, то остались с новаром - шоколадка от рошен))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  Игорь Алексеевич написав:Когда в Фидо банке была Акция в 15 году 60% годовых, то вначале все писали лохотрон. А потом под концовку бегали и кидали монеты на дело даже через Укрпочту. Только тот кто кинул монеты в начале Акции, то срубил хороший кэш и теперь с ТВ плазмой и двумя ноутбуками, а тот кто прыгнул в последний вагон, всё осторожничал, то остались с новаром - шоколадка от рошен))

давайте с самого начала зайдем, гривна 1996 год - доллар по 1,76, валом, бери до усрачки.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:43

Goodman і квартири по 15К на Лейпцизькій.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:09

  klug написав:Evgeny
Якби ще коротко дописувати умови, то було б взагалі бомба, типу:
Код: Виділити все
   Банк      |   Курс    |   Комісія   | % на 3 міс |
Акорд        | НБУ * 1%  | ₴100 + ₴20  |            |
Альянс       | НБУ * 1%  |     ???     |            |
А-Банк       | картковий |             |            |
ТАС          | НБУ * 1%  | ₴250 + Х*   |            |
ОТП          | НБУ * 1%  | 0,3% + 1%   |            |
Укргазбанк** | НБУ * 1%  | 0,5%        |            |
Укрексім     | НБУ * 1%  | ₴250 + ₴150 |            |

* 3 міс - 600 грн, 6 міс - 300 грн, 9 міс - 150 грн, 12 міс - 0 грн
** на гілці повідомляють, що Укргаз тимчасово вибув

Таблиця потребує перевірки, бо пишу по пам'яті інформацію з гілок.


Честно, мне вообще не интересно почем получится итоговый курс, 37 / 37,10 / 37,20

Это такие мелочи на которые не стоит даже тратить время.

Самый выгодный Альянс и Аккорд.
Самый не выгодный ТАС
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  all27 написав:а через 2 месяца введут выдачу валютных депо в гривне ))


А вы не думали, что НБУ преследует цель не "развести" население, а "спустить пар" в обществе? Ведь посмотрите сколько людей в обменники понесли последние кровные за доллар по 41 грн.

Если бы все пошли депо открывать, то явно сейчас чёрный рынок так не наглел.
Andrey2512
 
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