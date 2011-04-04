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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 лип, 2022 20:50
а через 2 месяца введут выдачу валютных депо в гривне ))
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all27
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:02
all27 написав:
а через 2 месяца введут выдачу валютных депо в гривне ))
Когда в Фидо банке была Акция в 15 году 60% годовых, то вначале все писали лохотрон. А потом под концовку бегали и кидали монеты на дело даже через Укрпочту. Только тот кто кинул монеты в начале Акции, то срубил хороший кэш и теперь с ТВ плазмой и двумя ноутбуками, а тот кто прыгнул в последний вагон, всё осторожничал, то остались с новаром - шоколадка от рошен))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:36
Игорь Алексеевич написав:
Когда в Фидо банке была Акция в 15 году 60% годовых, то вначале все писали лохотрон. А потом под концовку бегали и кидали монеты на дело даже через Укрпочту. Только тот кто кинул монеты в начале Акции, то срубил хороший кэш и теперь с ТВ плазмой и двумя ноутбуками, а тот кто прыгнул в последний вагон, всё осторожничал, то остались с новаром - шоколадка от рошен))
давайте с самого начала зайдем, гривна 1996 год - доллар по 1,76, валом, бери до усрачки.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:43
Goodman і квартири по 15К на Лейпцизькій.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 22:09
klug написав:Evgeny
Якби ще коротко дописувати умови, то було б взагалі бомба, типу:
- Код: Виділити все
Банк | Курс | Комісія | % на 3 міс |
Акорд | НБУ * 1% | ₴100 + ₴20 | |
Альянс | НБУ * 1% | ??? | |
А-Банк | картковий | | |
ТАС | НБУ * 1% | ₴250 + Х* | |
ОТП | НБУ * 1% | 0,3% + 1% | |
Укргазбанк** | НБУ * 1% | 0,5% | |
Укрексім | НБУ * 1% | ₴250 + ₴150 | |
* 3 міс - 600 грн, 6 міс - 300 грн, 9 міс - 150 грн, 12 міс - 0 грн
** на гілці повідомляють, що Укргаз тимчасово вибув
Таблиця потребує перевірки, бо пишу по пам'яті інформацію з гілок.
Честно, мне вообще не интересно почем получится итоговый курс, 37 / 37,10 / 37,20
Это такие мелочи на которые не стоит даже тратить время.
Самый выгодный Альянс и Аккорд.
Самый не выгодный ТАС
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Evgeny
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Додано: Чет 28 лип, 2022 22:10
all27 написав:
а через 2 месяца введут выдачу валютных депо в гривне ))
А вы не думали, что НБУ преследует цель не "развести" население, а "спустить пар" в обществе? Ведь посмотрите сколько людей в обменники понесли последние кровные за доллар по 41 грн.
Если бы все пошли депо открывать, то явно сейчас чёрный рынок так не наглел.
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