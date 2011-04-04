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Додано: Чет 28 лип, 2022 20:50
Re: Байки про банки і не тільки....
а через 2 месяца введут выдачу валютных депо в гривне ))
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:02
Когда в Фидо банке была Акция в 15 году 60% годовых, то вначале все писали лохотрон. А потом под концовку бегали и кидали монеты на дело даже через Укрпочту. Только тот кто кинул монеты в начале Акции, то срубил хороший кэш и теперь с ТВ плазмой и двумя ноутбуками, а тот кто прыгнул в последний вагон, всё осторожничал, то остались с новаром - шоколадка от рошен))
Додано: Чет 28 лип, 2022 21:36
Re: Байки про банки і не тільки....
давайте с самого начала зайдем, гривна 1996 год - доллар по 1,76, валом, бери до усрачки.
Додано: Чет 28 лип, 2022 22:09
Честно, мне вообще не интересно почем получится итоговый курс, 37 / 37,10 / 37,20
Это такие мелочи на которые не стоит даже тратить время.
Самый выгодный Альянс и Аккорд.
Самый не выгодный ТАС
А условия я писал. Я не могу их каждый день повторять
Востаннє редагувалось Evgeny в Чет 28 лип, 2022 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 лип, 2022 22:10
Re: Байки про банки і не тільки....
А вы не думали, что НБУ преследует цель не "развести" население, а "спустить пар" в обществе? Ведь посмотрите сколько людей в обменники понесли последние кровные за доллар по 41 грн.
Если бы все пошли депо открывать, то явно сейчас чёрный рынок так не наглел.
Додано: Чет 28 лип, 2022 22:50
у кого в первой появились большие монеты будут покупать по 41, 45, 55. им лишь бы в их кучки были бабосы, а сколько 50, 100, 200 у.е. они в этом не шарят по играм на курсах.
кто уже давно играет с финансами, то закинет сейчас на дело под 37.
у кого в кармане 1грн, то того не устроит не один из этих вариантов. его устроит ля...ля... и утиные истории))
Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:23
Люди которые пишут что обмен возможен по карточному курсу, вы хотя бы разберитесь в вопросе.
Так например кто-то на форуме написал что А-банк меняет гривну на доллары на депозит по карточного курсу.
Отвечаю - он не меняет по такому курсу. Обмен по 38,99 это курс в отделении. А по карточного курсу вы за границей можете расчёты проводить.
Депозиты только по 38,99
РВС банк, вообще уехал в космос.
Курс обмена по курсу отделения 41,20 ещё и комиссия +3%
По карточнуму курсу нельзя.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:15
Игорь Алексеевич
А що ще робити із доходом в гривні, який перевищує витрати?
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:31
Re: Байки про банки і не тільки....
А кто оформлял уже такой "конвертационный" депозит в баксе на 50к гривен, есть там отличия от обычного размещения в валюте по договору (кроме неразрывности на 3 месяца) и других подводных камней?
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