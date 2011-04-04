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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:02
Dobrofey написав:
А кто оформлял уже такой "конвертационный" депозит в баксе на 50к гривен, есть там отличия от обычного размещения в валюте по договору (кроме неразрывности на 3 месяца) и других подводных камней?
Это обычный депозит из линейки предложений который вы сами выбираете.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:57
Можна класти хрест на ідеї: сьогодні в Газбанку не взяли гроші бо перевищено ліміт заявок
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:14
Дюрі-бачі написав:Можна класти хрест на ідеї: сьогодні в Газбанку не взяли гроші бо перевищено ліміт заявок
О котрій годині заходили?
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:22
Дюрі-бачі написав:
Можна класти хрест на ідеї: сьогодні в Газбанку не взяли гроші бо перевищено ліміт заявок
Що за ліміт?
Як рахують?
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V2
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:37
V2 написав: Дюрі-бачі написав:
Можна класти хрест на ідеї: сьогодні в Газбанку не взяли гроші бо перевищено ліміт заявок
Що за ліміт?
Як рахують?
количество курорук, обрабатывающих их.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:45
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Укргаз - в своєму стилі. Напевно, найбільш совковий банк в Україні!
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