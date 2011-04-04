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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1546154715481549

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 162
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
12%
20
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:02

  Dobrofey написав:А кто оформлял уже такой "конвертационный" депозит в баксе на 50к гривен, есть там отличия от обычного размещения в валюте по договору (кроме неразрывности на 3 месяца) и других подводных камней?


Это обычный депозит из линейки предложений который вы сами выбираете.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:57

Re: Байки про банки і не тільки....

Можна класти хрест на ідеї: сьогодні в Газбанку не взяли гроші бо перевищено ліміт заявок
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:14

Re: Байки про банки і не тільки....

Дюрі-бачі написав:Можна класти хрест на ідеї: сьогодні в Газбанку не взяли гроші бо перевищено ліміт заявок
О котрій годині заходили?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:22

  Дюрі-бачі написав:Можна класти хрест на ідеї: сьогодні в Газбанку не взяли гроші бо перевищено ліміт заявок


Що за ліміт?
Як рахують?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:37

  V2 написав:
  Дюрі-бачі написав:Можна класти хрест на ідеї: сьогодні в Газбанку не взяли гроші бо перевищено ліміт заявок


Що за ліміт?
Як рахують?


количество курорук, обрабатывающих их.
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