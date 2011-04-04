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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1547154815491550

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 162
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
12%
20
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:32

разрыв между оф.курсом и рыночным снова те же 5 грн. как и был.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:35

  IMPRINTER написав:разрыв между оф.курсом и рыночным снова те же 5 грн. как и был.


значит остановка будет до осени. и потом опять ежедневно ТРЕВОГА.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:02

  klug написав:Якби ще коротко дописувати умови, то було б взагалі бомба, типу:
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Укргазбанк** | НБУ * 1%  | 0,5%        |            |
Укрексім     | НБУ * 1%  | ₴250 + ₴150 |            |

* 3 міс - 600 грн, 6 міс - 300 грн, 9 міс - 150 грн, 12 міс - 0 грн
** на гілці повідомляють, що Укргаз тимчасово вибув

Таблиця потребує перевірки, бо пишу по пам'яті інформацію з гілок.

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Игорь Алексеевич написав:а чего все прутся именно в укгаз?? у аккорда лучше условия, 3


Порівняйте рівень надійності, підтримки акціонерів, доступу до валюти в Укргазі та Акорді!!!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:13

  V2 написав:
  Игорь Алексеевич написав:а чего все прутся именно в укгаз?? у аккорда лучше условия, 3


Порівняйте рівень надійності, підтримки акціонерів, доступу до валюти в Укргазі та Акорді!!!

Значит я правильно сделал, что не толпился в Укргазе целый день, а отнёс в Аккорд и через 30 мин. продолжил зарабатывать деньги у себя на фирме))
Игорь Алексеевич
 
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