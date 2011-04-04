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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:32
разрыв между оф.курсом и рыночным снова те же 5 грн. как и был.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:35
IMPRINTER написав:
разрыв между оф.курсом и рыночным снова те же 5 грн. как и был.
значит остановка будет до осени. и потом опять ежедневно ТРЕВОГА.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:02
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
klug написав:
Якби ще коротко дописувати умови, то було б взагалі бомба, типу:
- Код: Виділити все
Банк | Курс | Комісія | % на 3 міс |
Акорд | НБУ * 1% | ₴100 + ₴20 | |
Альянс | НБУ * 1% | ??? | |
А-Банк | картковий | | |
ТАС | НБУ * 1% | ₴250 + Х* | |
ОТП | НБУ * 1% | 0,3% + 1% | |
Укргазбанк** | НБУ * 1% | 0,5% | |
Укрексім | НБУ * 1% | ₴250 + ₴150 | |
* 3 міс - 600 грн, 6 міс - 300 грн, 9 міс - 150 грн, 12 міс - 0 грн
** на гілці повідомляють, що Укргаз тимчасово вибув
Таблиця потребує перевірки, бо пишу по пам'яті інформацію з гілок.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:13
Игорь Алексеевич написав:
а чего все прутся именно в укгаз?? у аккорда лучше условия, 3
Порівняйте рівень надійності, підтримки акціонерів, доступу до валюти в Укргазі та Акорді!!!
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V2
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:13
V2 написав: Игорь Алексеевич написав:
а чего все прутся именно в укгаз?? у аккорда лучше условия, 3
Порівняйте рівень надійності, підтримки акціонерів, доступу до валюти в Укргазі та Акорді!!!
Значит я правильно сделал, что не толпился в Укргазе целый день, а отнёс в Аккорд и через 30 мин. продолжил зарабатывать деньги у себя на фирме))
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Игорь Алексеевич
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