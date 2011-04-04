Ехххххх - хто ж буде перший і з вигідними умовами/курсом?
Надіюсь, вже побачимо наступного тижня?!
Не перемикайтесь!©
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:41
Шалена інтрига!)))
Ехххххх - хто ж буде перший і з вигідними умовами/курсом?
Надіюсь, вже побачимо наступного тижня?!
Не перемикайтесь!©
Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Долярчик. Не думайте о деньгах.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:11
Саме цікаве буде через три місяці. Коли всі підуть забирати.... Не перемикайтесь далі буде
Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:12
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