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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:41
klug написав:
Щось мені підказує, що тут без комісії буде дорожче, ніж деінде з комісією. Тобто, спец пропозиція для Долярчика, щоб одразу з окопу підбиті танки конвертувати у валюту НАТО.
Ехххххх - хто ж буде перший і з вигідними умовами/курсом?
Надіюсь, вже побачимо наступного тижня?!
Не перемикайтесь!©
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:44
Долярчик. Не думайте о деньгах.
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Investor_K
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:11
Саме цікаве буде через три місяці. Коли всі підуть забирати.... Не перемикайтесь далі буде
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ihorsic
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:12
Investor_K написав:
Долярчик. Не думайте о деньгах.
Готові взяти на себе матеріальне забезпечення Долярчиків?
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klug
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:36
Я смотрю НБУ дал возможность пересичным заработать как схемщикам юез револютов и вайсов. Сдай доллар по 42 и открой депо по 37 ...
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:46
IMPRINTER написав:
Я смотрю НБУ дал возможность пересичным заработать как схемщикам юез револютов и вайсов. Сдай доллар по 42 и открой депо по 37 ...
Только тут подобный оборот возможен раз в 3 мес, а не 5 раз в неделю
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Amethyst
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:59
Amethyst написав: IMPRINTER написав:
Я смотрю НБУ дал возможность пересичным заработать как схемщикам юез револютов и вайсов. Сдай доллар по 42 и открой депо по 37 ...
Только тут подобный оборот возможен раз в 3 мес, а не 5 раз в неделю
5 раз в день ...
ну я ж и говорю - социалка ...
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:35
Игорь Алексеевич написав:
а чего все прутся именно в укгаз?? у аккорда лучше условия, 30 мин и всё
Я пошел только потому, что банк государственный.
ihorsic написав:
Саме цікаве буде через три місяці. Коли всі підуть забирати....
Всё будет ок. Все успешные люди уже оформили себе по 1-2 акционных депо.
Скоро вообще будут так говорит: не оформил депо на 50к? Ну ты и лох
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Andrey2512
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:36
IMPRINTER
А что мешает сейчас крутить и одновременно депо открывать?)
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Andrey2512
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:57
Andrey2512 написав:IMPRINTER
А что мешает сейчас крутить и одновременно депо открывать?)
так это уже будет 2..3 раза в неделю -- оборотные ресурсы то истощаются с таким долговременным подходом
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Amethyst
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