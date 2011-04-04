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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1548154915501551

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 162
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
12%
20
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:41

Шалена інтрига!)))

  klug написав:Щось мені підказує, що тут без комісії буде дорожче, ніж деінде з комісією. Тобто, спец пропозиція для Долярчика, щоб одразу з окопу підбиті танки конвертувати у валюту НАТО.

Ехххххх - хто ж буде перший і з вигідними умовами/курсом?
Надіюсь, вже побачимо наступного тижня?!
Не перемикайтесь!© :)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Долярчик. Не думайте о деньгах.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:11

Саме цікаве буде через три місяці. Коли всі підуть забирати.... Не перемикайтесь далі буде
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:12

  Investor_K написав:Долярчик. Не думайте о деньгах.

Готові взяти на себе матеріальне забезпечення Долярчиків?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:36

Я смотрю НБУ дал возможность пересичным заработать как схемщикам юез револютов и вайсов. Сдай доллар по 42 и открой депо по 37 ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:46

  IMPRINTER написав:Я смотрю НБУ дал возможность пересичным заработать как схемщикам юез револютов и вайсов. Сдай доллар по 42 и открой депо по 37 ...

Только тут подобный оборот возможен раз в 3 мес, а не 5 раз в неделю :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:59

  Amethyst написав:
  IMPRINTER написав:Я смотрю НБУ дал возможность пересичным заработать как схемщикам юез револютов и вайсов. Сдай доллар по 42 и открой депо по 37 ...

Только тут подобный оборот возможен раз в 3 мес, а не 5 раз в неделю :mrgreen:


5 раз в день ...

ну я ж и говорю - социалка ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  Игорь Алексеевич написав:а чего все прутся именно в укгаз?? у аккорда лучше условия, 30 мин и всё

Я пошел только потому, что банк государственный.
  ihorsic написав:Саме цікаве буде через три місяці. Коли всі підуть забирати....

Всё будет ок. Все успешные люди уже оформили себе по 1-2 акционных депо. :D Скоро вообще будут так говорит: не оформил депо на 50к? Ну ты и лох :D
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:36

IMPRINTER
А что мешает сейчас крутить и одновременно депо открывать?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:57

  Andrey2512 написав:IMPRINTER
А что мешает сейчас крутить и одновременно депо открывать?)

так это уже будет 2..3 раза в неделю -- оборотные ресурсы то истощаются с таким долговременным подходом
Amethyst
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