Додано: Суб 30 лип, 2022 09:00

Andrey2512 написав: IMPRINTER

А что мешает сейчас крутить и одновременно депо открывать?) и одновременно депо открывать?)

потом не удивляйТесь, что в стране ..опа будет (больше чем могла бы быть).Если мозгов не хватает крутильщикам "по 5 раз в день" (и так, чтоб обязательно захватить полностью лимит по 30 000 на раз , ни копейкой ниже), то очень печально.страна жадных пизнесменов-арбитражников, увидевших как бараны кнопку Бабло. плять.п.с. заходишь на эти телеграмы, где крутятся эти долпоебы, - честно говоря, блевать иногда хочется, от ихнего уровня развития; некоторые даже писать более менее связно не умеют (хотя бы с максимум парой ошибок в предложении и без матюков после каждого слова). Возможно , это их последний крупный куш, у этих пизнесменов на селе с доступом к сотне дропов - мозгов на что-то большее у большинства из них все-равно не хватит.