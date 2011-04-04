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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1549155015511552

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 162
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
12%
20
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:00

  Andrey2512 написав:IMPRINTER
А что мешает сейчас крутить и одновременно депо открывать?)


потом не удивляйТесь, что в стране ..опа будет (больше чем могла бы быть).
Если мозгов не хватает крутильщикам "по 5 раз в день" (и так, чтоб обязательно захватить полностью лимит по 30 000 на раз , ни копейкой ниже), то очень печально.
:?

страна жадных пизнесменов-арбитражников, увидевших как бараны кнопку Бабло. плять.

п.с. заходишь на эти телеграмы, где крутятся эти долпоебы, - честно говоря, блевать иногда хочется, от ихнего уровня развития; некоторые даже писать более менее связно не умеют (хотя бы с максимум парой ошибок в предложении и без матюков после каждого слова). Возможно , это их последний крупный куш, у этих пизнесменов на селе с доступом к сотне дропов - мозгов на что-то большее у большинства из них все-равно не хватит. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:50

Re: Байки про банки і не тільки....

Найбільше ж у готівковому обігу тепер банкнот номіналом 500 гривень (24,9% від загальної кількості банкнот в обігу). https://www.facebook.com/NationalBankOf ... 2693501716
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:54

29.07.2022 НБУ "...небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму"..." https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozrobl ... istuvachiv
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  ТИХИЙ написав:29.07.2022 НБУ "...небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму"...


Всё верно! Получается, что основной источник валюты - крутилы, так?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:02

  Andrey2512 написав:
  ТИХИЙ написав:29.07.2022 НБУ "...небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму"...


Всё верно! Получается, что основной источник валюты - крутилы, так?

Если народ не верит грн., значит есть для этого обстоятельства.
Если есть крутилы, менялы и т.д, значит они нужны и Власти, т.к. они отстёгивают всем по цепочки .
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:05

  Andrey2512 написав:
  ТИХИЙ написав:29.07.2022 НБУ "...небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму"...


Всё верно! Получается, что основной источник валюты - крутилы, так?

Налички. А зачем нужна наличка? Либо хомячить, либо контрабас
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:11

  Alex2007 написав:потом не удивляйТесь, что в стране ..опа будет (больше чем могла бы быть).
Если мозгов не хватает крутильщикам "по 5 раз в день" (и так, чтоб обязательно захватить полностью лимит по 30 000 на раз , ни копейкой ниже), то очень печально.
:?

страна жадных пизнесменов-арбитражников, увидевших как бараны кнопку Бабло. плять.

Крутильщики по большему счету только помогают обналичить валюту с мб, беря за это скромную комиссию. Они заходят с гривны и выходят в гривну. Основной вред от тех, кто скупает валюту в одностороннем направлении. Их нужно хорошо наказать, снижением курса с 42 до 31.

Также крутильщики дают хорошо заработать банкам.
Ромасик
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  #<1 ... 1549155015511552
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