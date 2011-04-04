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Andrey2512 написав:IMPRINTER А что мешает сейчас крутить и одновременно депо открывать?)
потом не удивляйТесь, что в стране ..опа будет (больше чем могла бы быть). Если мозгов не хватает крутильщикам "по 5 раз в день" (и так, чтоб обязательно захватить полностью лимит по 30 000 на раз , ни копейкой ниже), то очень печально.
страна жадных пизнесменов-арбитражников, увидевших как бараны кнопку Бабло. плять.
п.с. заходишь на эти телеграмы, где крутятся эти долпоебы, - честно говоря, блевать иногда хочется, от ихнего уровня развития; некоторые даже писать более менее связно не умеют (хотя бы с максимум парой ошибок в предложении и без матюков после каждого слова). Возможно , это их последний крупный куш, у этих пизнесменов на селе с доступом к сотне дропов - мозгов на что-то большее у большинства из них все-равно не хватит.
29.07.2022 НБУ "...небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму"..." https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozrobl ... istuvachiv
ТИХИЙ написав:29.07.2022 НБУ "...небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму"...
Всё верно! Получается, что основной источник валюты - крутилы, так?
ТИХИЙ написав:29.07.2022 НБУ "...небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму"...
Всё верно! Получается, что основной источник валюты - крутилы, так?
Если народ не верит грн., значит есть для этого обстоятельства. Если есть крутилы, менялы и т.д, значит они нужны и Власти, т.к. они отстёгивают всем по цепочки .
ТИХИЙ написав:29.07.2022 НБУ "...небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму"...
Всё верно! Получается, что основной источник валюты - крутилы, так?
Налички. А зачем нужна наличка? Либо хомячить, либо контрабас
Alex2007 написав:потом не удивляйТесь, что в стране ..опа будет (больше чем могла бы быть). Если мозгов не хватает крутильщикам "по 5 раз в день" (и так, чтоб обязательно захватить полностью лимит по 30 000 на раз , ни копейкой ниже), то очень печально.
страна жадных пизнесменов-арбитражников, увидевших как бараны кнопку Бабло. плять.
Крутильщики по большему счету только помогают обналичить валюту с мб, беря за это скромную комиссию. Они заходят с гривны и выходят в гривну. Основной вред от тех, кто скупает валюту в одностороннем направлении. Их нужно хорошо наказать, снижением курса с 42 до 31.