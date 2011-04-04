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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1550155115521553

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 162
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
12%
20
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:12

  Andrey2512 написав:
  ТИХИЙ написав:29.07.2022 НБУ "...небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму"...


Всё верно! Получается, что основной источник валюты - крутилы, так?

"крутили" і "спекулі" дають ринку ліквідність і зменшують "дефіцит готівки нікомунепотрібного", в час коли не літають літаки із а 18..60 закриті в резервації, замість того щоб працювати там де їм платять більше і не самою файною
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:46

Так все ж просто))

  Игорь Алексеевич написав:если вы не собираетесь открывать

А хто казав, що я не збираюсь?
Я, навпаки казав, що відкрив би на 6, чи 12міс! Але ж НЕМА ПРОПОЗИЦІЇ ОНЛАЙН!!!
Так як я не дуже вірю, що через 3міс знайдуть банки долярчики, щоб кожному насипати готівки.
Тому я і називаю це депо лоШАРА - тобто ШАРА, але НЕ для тих, хто хоче забрати через 3міс. готівкові долярчики)))
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:52

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:если вы не собираетесь открывать

А хто казав, що я не збираюсь?
Я, навпаки казав, що відкрив би на 6, чи 12міс! Але ж НЕМА ПРОПОЗИЦІЇ ОНЛАЙН!!!
Так як я не дуже вірю, що через 3міс знайдуть банки долярчики, щоб кожному насипати готівки.
Тому я і називаю це депо лоШАРА - тобто ШАРА, але НЕ для тих, хто хоче забрати через 3міс. готівкові долярчики)))


я тоже люблю всё делать онлайн, но надоели особенно сейчас дни сурка. Решил поднять попу и поехать на бесплатном троллейбусе в банк. Поездка была в двойне полезна - 36.9 курс и второе этот троллейбус с кондёром в салоне и людей было макс. чел 10.
Кстати на мосту останавливали маршрутки и вручали мужикам повестки, а эту чудо машину пропустили без проверки))
Впервой в жизни у нас в городе увидел трол. с кондёром.
В своей жизни онлайн - отстал от жизни уличной :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  Игорь Алексеевич написав:Решил поднять попу и поехать на бесплатном троллейбусе в банк.

А я на тролейбусі - не можу....
Зате можу на САУшці)))))) - але в банку не зрозуміють))
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:05

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:если вы не собираетесь открывать

А хто казав, що я не збираюсь?
Я, навпаки казав, що відкрив би на 6, чи 12міс! Але ж НЕМА ПРОПОЗИЦІЇ ОНЛАЙН!!!
Так як я не дуже вірю, що через 3міс знайдуть банки долярчики, щоб кожному насипати готівки.
Тому я і називаю це депо лоШАРА - тобто ШАРА, але НЕ для тих, хто хоче забрати через 3міс. готівкові долярчики)))

Візьми ОВДП під 16% безподаткових та заспокойся. Ціна питання із ІБ ПБ 3 грн за переказ по реквізитам.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 сер, 2022 12:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:06

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:если вы не собираетесь открывать

А хто казав, що я не збираюсь?
Я, навпаки казав, що відкрив би на 6, чи 12міс! Але ж НЕМА ПРОПОЗИЦІЇ ОНЛАЙН!!!
Так як я не дуже вірю, що через 3міс знайдуть банки долярчики, щоб кожному насипати готівки.
Тому я і називаю це депо лоШАРА - тобто ШАРА, але НЕ для тих, хто хоче забрати через 3міс. готівкові долярчики)))


я тоже люблю всё делать онлайн, но надоели особенно сейчас дни сурка. Решил поднять попу и поехать на бесплатном троллейбусе в банк. Поездка была в двойне полезна - 36.9 курс и второе этот троллейбус с кондёром в салоне и людей было макс. чел 10.
Кстати на мосту останавливали маршрутки и вручали мужикам повестки, а эту чудо машину пропустили без проверки))
Впервой в жизни у нас в городе увидел трол. с кондёром.
В своей жизни онлайн - отстал от жизни уличной :P

що за місто, якщо не секрет?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:10

  flyman написав:Візьми ОВДП під 16% безподаткових та заспокойся. Ціна питання із ІБ ПБ 3 грн за переказ по реквізитам.

Действительно, кто приватовские депозитарные услуги от 500 грн считает.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:13

  moveton написав:
  flyman написав:Візьми ОВДП під 16% безподаткових та заспокойся. Ціна питання із ІБ ПБ 3 грн за переказ по реквізитам.

Действительно, кто приватовские депозитарные услуги от 500 грн считает.

Для чого депозитарні послуги привата, якщо є переказ на IBAN реквізити ICU (реєстрація через інтернет, торгувати теж)?
flyman
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