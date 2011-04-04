|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:12
Andrey2512 написав: ТИХИЙ написав:
29.07.2022 НБУ "...небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму"...
Всё верно! Получается, что основной источник валюты - крутилы, так?
"крутили" і "спекулі" дають ринку ліквідність і зменшують "дефіцит готівки нікомунепотрібного", в час коли не літають літаки із а 18..60 закриті в резервації, замість того щоб працювати там де їм платять більше і не самою файною
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29290
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2517 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:46
Игорь Алексеевич написав:
если вы не собираетесь открывать
А хто казав, що я не збираюсь?
Я, навпаки казав, що відкрив би на 6, чи 12міс! Але ж НЕМА ПРОПОЗИЦІЇ ОНЛАЙН!!!
Так як я не дуже вірю, що через 3міс знайдуть банки долярчики, щоб кожному насипати готівки.
Тому я і називаю це депо лоШАРА - тобто ШАРА, але НЕ для тих, хто хоче забрати через 3міс. готівкові долярчики)))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3718
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
3
4
1
Додано: Пон 01 сер, 2022 11:52
Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:
если вы не собираетесь открывать
А хто казав, що я не збираюсь?
Я, навпаки казав, що відкрив би на 6, чи 12міс! Але ж НЕМА ПРОПОЗИЦІЇ ОНЛАЙН!!!
Так як я не дуже вірю, що через 3міс знайдуть банки долярчики, щоб кожному насипати готівки.
Тому я і називаю це депо лоШАРА - тобто ШАРА, але НЕ для тих, хто хоче забрати через 3міс. готівкові долярчики)))
я тоже люблю всё делать онлайн, но надоели особенно сейчас дни сурка. Решил поднять попу и поехать на бесплатном троллейбусе в банк. Поездка была в двойне полезна - 36.9 курс и второе этот троллейбус с кондёром в салоне и людей было макс. чел 10.
Кстати на мосту останавливали маршрутки и вручали мужикам повестки, а эту чудо машину пропустили без проверки))
Впервой в жизни у нас в городе увидел трол. с кондёром.
В своей жизни онлайн - отстал от жизни уличной
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5570
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 622 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 сер, 2022 12:00
Игорь Алексеевич написав:
Решил поднять попу и поехать на бесплатном троллейбусе в банк.
А я на тролейбусі - не можу....
Зате можу на САУшці)))))) - але в банку не зрозуміють))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3718
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
3
4
1
Додано: Пон 01 сер, 2022 12:05
Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:
если вы не собираетесь открывать
А хто казав, що я не збираюсь?
Я, навпаки казав, що відкрив би на 6, чи 12міс! Але ж НЕМА ПРОПОЗИЦІЇ ОНЛАЙН!!!
Так як я не дуже вірю, що через 3міс знайдуть банки долярчики, щоб кожному насипати готівки.
Тому я і називаю це депо лоШАРА - тобто ШАРА, але НЕ для тих, хто хоче забрати через 3міс. готівкові долярчики)))
Візьми ОВДП під 16% безподаткових та заспокойся. Ціна питання із ІБ ПБ 3 грн за переказ по реквізитам.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 01 сер, 2022 12:06, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29290
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2517 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 01 сер, 2022 12:06
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:
если вы не собираетесь открывать
А хто казав, що я не збираюсь?
Я, навпаки казав, що відкрив би на 6, чи 12міс! Але ж НЕМА ПРОПОЗИЦІЇ ОНЛАЙН!!!
Так як я не дуже вірю, що через 3міс знайдуть банки долярчики, щоб кожному насипати готівки.
Тому я і називаю це депо лоШАРА - тобто ШАРА, але НЕ для тих, хто хоче забрати через 3міс. готівкові долярчики)))
я тоже люблю всё делать онлайн, но надоели особенно сейчас дни сурка. Решил поднять попу и поехать на бесплатном троллейбусе в банк. Поездка была в двойне полезна - 36.9 курс и второе этот троллейбус с кондёром в салоне и людей было макс. чел 10.
Кстати на мосту останавливали маршрутки и вручали мужикам повестки, а эту чудо машину пропустили без проверки))
Впервой в жизни у нас в городе увидел трол. с кондёром.
В своей жизни онлайн - отстал от жизни уличной
що за місто, якщо не секрет?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29290
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2517 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 01 сер, 2022 12:10
flyman написав:
Візьми ОВДП під 16% безподаткових та заспокойся. Ціна питання із ІБ ПБ 3 грн за переказ по реквізитам.
Действительно, кто приватовские депозитарные услуги от 500 грн считает.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2207
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 12:13
moveton написав: flyman написав:
Візьми ОВДП під 16% безподаткових та заспокойся. Ціна питання із ІБ ПБ 3 грн за переказ по реквізитам.
Действительно, кто приватовские депозитарные услуги от 500 грн считает.
Для чого депозитарні послуги привата, якщо є переказ на IBAN реквізити ICU (реєстрація через інтернет, торгувати теж)?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29290
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2517 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|239880
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|98861
|
|
|18
|30265
|
|