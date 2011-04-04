Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 сер, 2022 13:12
flysoulfly написав:
ІСU - це "пітерсько-тамбовські" чи "сонцевські" ?
Лєри 200
flyman
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Додано: Пон 01 сер, 2022 13:15
flyman написав:
Візьми ОВДП під 16% безподаткових та заспокойся
Угу
Тут доляр зробив за тиждень 20%
За ТИЖДЕНЬ Карл!!!
А ти 16% РІЧНИХ пропонуєш?)))
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Додано: Пон 01 сер, 2022 13:20
Успіх написав: flyman написав:
Візьми ОВДП під 16% безподаткових та заспокойся
Угу
Тут доляр зробив за тиждень 20%
За ТИЖДЕНЬ Карл!!!
А ти 16% РІЧНИХ пропонуєш?)))
Я тобі особисто нічого не пропоную.
Пропонує мінфін в якому представники влади, за яку ти голосував.
А девал робить НБУ, Голову якого нелох замінив.
Питання до них, а не до мене, чому так
flyman
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Додано: Пон 01 сер, 2022 13:57
flyman написав: flysoulfly написав:
ІСU - це "пітерсько-тамбовські" чи "сонцевські" ?
Лєри 200
ну, тобто без ліцензій їм залишитися зараз так же легко, як Корбану - без українського паспорту
flysoulfly
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:07
flysoulfly написав: flyman написав: flysoulfly написав:
ІСU - це "пітерсько-тамбовські" чи "сонцевські" ?
Лєри 200
ну, тобто без ліцензій їм залишитися зараз так же легко, як Корбану - без українського паспорту
лишаться без ліцензій, і що? депозитарій то на місці. ОВДП не випаряться. Це ж не банк Михайлівський.
flyman
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:10
цікаво і просто про систему перказів в Європі - SEPA
(аналог нашого СЕП НБУ але працює на ширшій географії ніж 1 країна)
https://www.fin.do/uk/blog/140_sepa-per ... -praczyuye
greenozon
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Додано: Пон 01 сер, 2022 15:49
greenozon написав:
цікаво і просто про систему перказів в Європі - SEPA
(аналог нашого СЕП НБУ але працює на ширшій географії ніж 1 країна)
Навіщо це?)
Andrey2512
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Додано: Пон 01 сер, 2022 15:57
Andrey2512 написав: greenozon написав:
цікаво і просто про систему перказів в Європі - SEPA
(аналог нашого СЕП НБУ але працює на ширшій географії ніж 1 країна)
Навіщо це?)
прихована реклама фіндо, на який мона крути до 30к в місяць через банан
flyman
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Додано: Пон 01 сер, 2022 16:19
flyman написав:
прихована реклама фіндо, на який мона крути до 30к в місяць через банан
А разве на Фин.до идёт с наших банков?
Andrey2512
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