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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 162
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
12%
20
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:12

  flysoulfly написав:ІСU - це "пітерсько-тамбовські" чи "сонцевські" ?

Лєри 200
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:Візьми ОВДП під 16% безподаткових та заспокойся

Угу
Тут доляр зробив за тиждень 20%
За ТИЖДЕНЬ Карл!!!
А ти 16% РІЧНИХ пропонуєш?)))
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:20

  Успіх написав:
  flyman написав:Візьми ОВДП під 16% безподаткових та заспокойся

Угу
Тут доляр зробив за тиждень 20%
За ТИЖДЕНЬ Карл!!!
А ти 16% РІЧНИХ пропонуєш?)))

Я тобі особисто нічого не пропоную.
Пропонує мінфін в якому представники влади, за яку ти голосував.
А девал робить НБУ, Голову якого нелох замінив.
Питання до них, а не до мене, чому так
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:57

  flyman написав:
  flysoulfly написав:ІСU - це "пітерсько-тамбовські" чи "сонцевські" ?

Лєри 200
ну, тобто без ліцензій їм залишитися зараз так же легко, як Корбану - без українського паспорту
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:07

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  flysoulfly написав:ІСU - це "пітерсько-тамбовські" чи "сонцевські" ?

Лєри 200
ну, тобто без ліцензій їм залишитися зараз так же легко, як Корбану - без українського паспорту

лишаться без ліцензій, і що? депозитарій то на місці. ОВДП не випаряться. Це ж не банк Михайлівський.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:10

цікаво і просто про систему перказів в Європі - SEPA
(аналог нашого СЕП НБУ але працює на ширшій географії ніж 1 країна)

https://www.fin.do/uk/blog/140_sepa-per ... -praczyuye
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:30

А-Банк начал рассылать спам про обмен валют по выгодному курсу на депозит.
При детальном изучении оказалось что "выгодный" курс составляет - 39 грн без 1 копейки. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:цікаво і просто про систему перказів в Європі - SEPA
(аналог нашого СЕП НБУ але працює на ширшій географії ніж 1 країна)


Навіщо це?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:57

  Andrey2512 написав:
  greenozon написав:цікаво і просто про систему перказів в Європі - SEPA
(аналог нашого СЕП НБУ але працює на ширшій географії ніж 1 країна)


Навіщо це?)

прихована реклама фіндо, на який мона крути до 30к в місяць через банан
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:прихована реклама фіндо, на який мона крути до 30к в місяць через банан

А разве на Фин.до идёт с наших банков?
Andrey2512
 
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