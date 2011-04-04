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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 162
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
12%
20
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:51

Агропросперис банк начал продавать валюту на депозиты.
Курс 39,93 +0,5% комиссия
Заявку надо подать до 12:00
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:57

  Andrey2512 написав:
  flyman написав:прихована реклама фіндо, на який мона крути до 30к в місяць через банан

А разве на Фин.до идёт с наших банков?

без поняття, не пробував, одна бабка нашептала
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:45

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Візьми ОВДП під 16% безподаткових та заспокойся

Угу
Тут доляр зробив за тиждень 20%
За ТИЖДЕНЬ Карл!!!
А ти 16% РІЧНИХ пропонуєш?)))

Я тобі особисто нічого не пропоную.
Пропонує мінфін в якому представники влади, за яку ти голосував.
А девал робить НБУ, Голову якого нелох замінив.
Питання до них, а не до мене, чому так

16% то в приваті з комісіями. На сумі в 100К, казали, виходить лише 13,5%
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:56

ScaryBee

та в приваті ОВДП купувати - себе не поважати, згідний ))

але мова йшла що два брокери - Універ та ICU пропонували дохідність 16% (ваші витрати при покупці - 0)
так само як і за зберігання

але якісь товстосуми все викупили буквально за день...
greenozon
 
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