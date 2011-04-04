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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 сер, 2022 16:51
Агропросперис банк начал продавать валюту на депозиты.
Курс 39,93 +0,5% комиссия
Заявку надо подать до 12:00
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Evgeny
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Додано: Пон 01 сер, 2022 16:57
Andrey2512 написав: flyman написав:
прихована реклама фіндо, на який мона крути до 30к в місяць через банан
А разве на Фин.до идёт с наших банков?
без поняття, не пробував, одна бабка нашептала
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:45
flyman написав: Успіх написав: flyman написав:
Візьми ОВДП під 16% безподаткових та заспокойся
Угу
Тут доляр зробив за тиждень 20%
За ТИЖДЕНЬ Карл!!!
А ти 16% РІЧНИХ пропонуєш?)))
Я тобі особисто нічого не пропоную.
Пропонує мінфін в якому представники влади, за яку ти голосував.
А девал робить НБУ, Голову якого нелох замінив.
Питання до них, а не до мене, чому так
16% то в приваті з комісіями. На сумі в 100К, казали, виходить лише 13,5%
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:56
ScaryBee
та в приваті ОВДП купувати - себе не поважати, згідний ))
але мова йшла що два брокери - Універ та ICU пропонували дохідність 16% (ваші витрати при покупці - 0)
так само як і за зберігання
але якісь товстосуми все викупили буквально за день...
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Додано: Пон 01 сер, 2022 21:55
Evgeny написав:
Агропросперис банк начал продавать валюту на депозиты.
Курс 39,93 +0,5% комиссия
Заявку надо подать до 12:00
Курс,однак, занадто...
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Додано: Вів 02 сер, 2022 05:45
Evgeny написав:
А-Банк начал рассылать спам про обмен валют по выгодному курсу на депозит.
При детальном изучении оказалось что "выгодный" курс составляет - 39 грн
без 1 копейки.
От що то за шушера пішла?
Ще як монобанк з приватом такий курс захерачить, то буде вершина абсурду!
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 02 сер, 2022 06:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 06:31
Evgeny написав:
Агропросперис банк начал продавать валюту на депозиты.
Курс 36,93 +0,5% комиссия
Заявку надо подать до 12:00
Я ошибся. Курс 36,93 +0,5% комиссия = 37,11
Прошу прощение за описку
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Додано: Вів 02 сер, 2022 07:37
Evgeny написав: Evgeny написав:
Агропросперис банк начал продавать валюту на депозиты.
Курс 36,93 +0,5% комиссия
Заявку надо подать до 12:00
Я ошибся. Курс 36,93 +0,5% комиссия = 37,11
Прошу прощение за описку
Зрозуміло, бо 40+ на 3 місяці
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