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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1553155415551556

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 162
Більше десяти
12%
20
Від п'яти до десяти
28%
46
В чотирьох
12%
20
В трьох
10%
17
В двох
13%
21
Користуюся одним
12%
19
В жодному
12%
19
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:15

  moveton написав:
  greenozon написав:але мова йшла що два брокери - Універ та ICU пропонували дохідність 16% (ваші витрати при покупці - 0)
так само як і за зберігання
але якісь товстосуми все викупили буквально за день...

ISIN Дата погашення Прибутковiсть, % Вид прибутковості Ціна Кількість
UA4000226260 27.09.2023 16,00 YTM 1 060,83 грн. 987

Сегодня в наличии и в ICU и в Универе. Хватайте, пока толстосумы не размели 8)

Ще й Кінто пише, що є на ринку шістнадцятки.
Те що вчора розліталося як гарячі пірожчки, сьогодні вже не так торгується.
Думаю, що цього тижня появляться може, навіть, і двадцятки.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:35

Агропросперис банк за продажу 1350 долларов списал - 50110,48
Курс вышел 37,1188
Evgeny
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