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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 02 сер, 2022 14:15
moveton написав: greenozon написав:
але мова йшла що два брокери - Універ та ICU пропонували дохідність 16% (ваші витрати при покупці - 0)
так само як і за зберігання
але якісь товстосуми все викупили буквально за день...
ISIN Дата погашення Прибутковiсть, % Вид прибутковості Ціна Кількість
UA4000226260 27.09.2023 16,00 YTM 1 060,83 грн. 987
Сегодня в наличии и в ICU и в Универе. Хватайте, пока толстосумы не размели
Ще й Кінто пише, що є на ринку шістнадцятки.
Те що вчора розліталося як гарячі пірожчки, сьогодні вже не так торгується.
Думаю, що цього тижня появляться може, навіть, і двадцятки.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 16:35
Агропросперис банк за продажу 1350 долларов списал - 50110,48
Курс вышел 37,1188
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Додано: Вів 02 сер, 2022 20:45
Аха-ха-ха, ржу просто в голос.
Как известно НБУ дал добро на продажи валюты населению под депозиты по курсу НБУ+1%
На сегодня уже 8 банков реализуют эту возможность.
На прошлой неделе совладелец Моно банка Олег Гороховский анонсировал запуск это схемы и вот сегодня состоялась обещанная процедура. Но потом что-то пошло не так 🤣🤣🤣 Жадные банкиры вместо обещанного курса НБУ 36,56 +1% = 36,93 зафигачили курс сразу на 1 грн дороже, и это при условии что деньги пойдут на 3 месячный депозит с огромной ставкой, АЖ - 0,1% годовых, минус налоги 🙈😉
Вообщем чтобы жадных банкиров опустить на землю, публикую список банков которые осуществляют данную операцию на значительно более выгодных условиях.
- Аккорд
- Альянс
- Агропросперис
- ОТП
- ТАС
- Укргаз
- Эксим
Самый выгодный курс - Аккорд, Альянс ( 36,93 - 37,00 )
Самых высокий - ТАС - 37,53
Лучший уровень обслуживания - Аккорд, Агропросперис.
Худший - Укргаз, Эксим
Возможность онлайн обмена - Аккорд
Ставки по депозитам.
Самый высокий - Аккорд - 2,25%
Самый низкий - ОТП - 0,01%
По указанному перечню сравнений, Аккорд банк занимает ведущую позицию.
А Гороховский пусть и дальше продаёт по 37,90 на депозит с ставкой 0,1%
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Evgeny
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